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Выбор читателей за 18 июня

Выбор читателей за 18 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 18 июня.

В Благовещенске не сел самолет из Новосибирска

18 июня сильно задерживается прибытие авиарейса S7-5211 Новосибирск – Благовещенск. Информация об этом появилась на сайте аэропорта столицы Амурской области. В пресс-службе аэропорта ИА «Амур.инфо» эти сведения подтвердили и рассказали о причинах.

Амур.инфо предлагает совершить невозможное: помочь маленькой Софии получить самое дорогое лекарство в мире

В семье Дарбинян-Плотниковых, которая живет в столице БАМа – городе Тында, 23 февраля произошло счастливое событие: появилась долгожданная София. Спустя 3,5 месяца ребенку поставили серьезнейший диагноз – спинальная мышечная атрофия. Спасти жизнь может всего один укол, правда, самый дорогой в мире.

Еще 43 случая COVID-19 выявлены в Амурской области

18 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 43 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 3,8 %.

Благовещенец заблокировал бетонным блоком вход в соседний двор (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба на действия старшего дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 14/1, в Благовещенске. Он при помощи бетонного блока заблокировал калитку, ведущую во двор соседних домов – 14/3 и 14/5 по Игнатьевскому шоссе.

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#Обзор #интернет #СМИ

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