В Магдагачинском заказнике браконьеры застрелили самца косули

Жители поселка Магдагачи попались на браконьерстве в заказнике. Двоих амурчан, мирно спящих в зимовье после «удачной охоты», задержали совместно сотрудники Дирекции и управления по охране животного мира Приамурья.

Нарушителей выдали звуки выстрелов. В ходе совместного рейда по особо охраняемой территории инспекторы охотнадзора услышали стрельбу. Охотовед Магдагачинского заказника, который прекрасно знает свою территорию, определив направление звуков, предположил, что браконьеры могут остановиться в зимовье, которое расположено в том районе.

«Около 15 километров до зимовья инспекторы шли через лес. Дошли ближе к утру, когда нарушители — отец и сын — уже закончили разделывать добытую ими косулю и легли спать. Туша и голова с рогами были обнаружены рядом с домиком. Проснувшиеся мужчины свою вину отрицать не стали. По их словам, косулю застрелил старший, а сын помогал разделывать животное», — рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.

На место происшествия были вызвали сотрудники полиции, сообщает областное охотуправление. В отношении амурчан были составлены материалы, вопрос о возбуждении уголовного дела по факту браконьерства в настоящий момент решается.Помимо различных санкций, мужчинам предстоит выплатить 200 тысяч рублей компенсации за самца косули, незаконно добытого на особо охраняемой территории.