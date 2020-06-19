Гороскоп 19 июня: Скорпионам не стоит сегодня стремиться к совершенству, а Львов ждет выгодное предложение

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Близнецах.

Овен. Сегодня день у Овнов пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у нее приступы недовольства и разочарования. День благоприятный для тех, кто собирается в путешествие. Этот день будет отмечен оптимизмом и ощущением счастья. Рекомендуется выйти за обычные рамки поведения, но не изменять своим принципам и установкам.

Телец. Если Вам кажется, что трещина, проявившаяся в отношениях с близким человеком, в последние дни только увеличилась, то настало время что-то изменить к лучшему. День связан с усвоением космической энергии. Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям.

Близнецы. Пассивный день, неблагоприятный для нововведений, перемен, путешествий. Нежелательно принимать поспешные решения, лучше немного переждать. Запланируйте на сегодня отдых с детьми на свежем воздухе. Вечер проведите в обществе надежных друзей. Во второй половине дня дурное расположение духа может покинуть Вас. Любовь и мир снова войдут в ваш дом.

Рак. Ваше физическое самочувствие будет сильно зависеть от психологического настроя, очень важно больше улыбаться, радоваться даже мелочам. Вероятно, сегодня Ракам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться – не исключено получение прибыли. Звезды не рекомендуют пока искать новую сферу деятельности или менять партнера, однако не оставляйте без внимания любые предложения.

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Лев. День символизирует накопление знаний и опыта. Благоприятен для изучения наук, ремесел, наставничества, достижения намеченной цели. Многие Львы будут способны предугадывать будущее. Опасность этого дня – упрямство и отсутствие благоразумия. Сны могут быть вещими и скоро сбудутся. День благоприятен для контактов, дружеских и интимных встреч. Этот день готовит Вам новые выгодные деловые и личные предложения.

Дева. Возрастает вероятность семейных, партнерских и профессиональных конфликтов на знакомой почве, с Вашим участием или с затрагиванием ваших интересов. Выбор эффективного партнерства может стать вашей главной задачей во все последующие дни. Кроме заключения договоров до середины месяца вероятны также тайные переговоры.

Весы. Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Может случиться и так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому,претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Не стоит злоупотреблять свободой: в нынешнем положении она хороша только до определенных пределов. Категорически запрещено сегодня импровизировать, из этого не выйдет ничего хорошо.

Скорпион. День благоприятен для встреч, деловых конференций, научных симпозиумов, интересных поездок. Лучше не уезжать далеко от дома, а путешествовать по родному краю – впечатлений будет не меньше. Скорпионам сегодня не стоит подкармливать свой перфекционизм и стремиться к совершенству. Не стоит и испытывать свой организм на прочность, в том числе психологически, окружая себя раздражающими факторами.

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Стрелец. Представители этого знака будут изнывать от скуки и рутинной работы, которая на них свалилась. Но это был Ваш выбор, поэтому не отлынивайте. Активный творческий день, проходит под знаком любви,прощения и молитвы. День благоприятен для проявления ваших талантов в профессиональной сфере деятельности, для раскрытия творческого потенциала и успеха в личной жизни.

Козерог. Вы сегодня можете быть непредсказуемыми, стремительными и переменчивыми. Поэтому их семейная жизнь может оказаться довольно странной и неожиданной для партнера. Благоприятный день. Звезды расположены, к Вам с благосклонностью. Под особым покровительством находятся люди, занимающиеся творчеством и воспитанием. Ваше присутствие в обществе будет действовать на людей успокаивающе. Благоприятный день для решения семейных проблем. Сегодня к Вам вернутся давно забытые чувства.

Водолей. Жизненный потенциал на высоком уровне. Мужчинам-Водолеям звезды сулят продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует простить обиды. Женщин-Водолеев звезды предупреждают о возможном скором завершении романтического увлечения. День символизирует духовный рост и затронет в первую очередь семейные отношения. Не исключено, что сегодня Вам придется решать множество вопросов одновременно.

Рыбы. Для Рыб этот день может принести желаемые перемены, которых Вы так долго ждали. Критический день. Сегодня решение любых проблем потребует максимума энергии и времени. Непоследовательность в действиях неблагоприятно отразится на ведении дел. Следует более внимательно относиться к мелочам и принимать критику в свой адрес.

Астролог: Вальдемар Небоходцев