Станислав Мелюков: расслабляться не стоит

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Глава Белогорска Станислав Мелюков незадолго до парада Победы в Белогорске, который состоится 24 июня, настоятельно порекомендовал жителям города ограничить поездки в населенные пункты с неблагоприятной по COVID-19 обстановкой. С призывом он обратился в своем Инстаграме.

«Просьба к белогорцам – ограничьте свои поездки в неблагополучные по коронавирусу города и районы области, – написал он. – Это прежде всего Свободный и Благовещенск. Несмотря на относительную благополучность ситуации в Белогорске, расслабляться не стоит. Послабления еще будут, но не всё сразу, в области обстановка пока напряженная. Просьба – не спрашивайте сейчас, когда и что откроется, будет/не будет. Точных дат нет ни на что. О принятых решениях буду сообщать».

По состоянию на утро 18 июня в Амурской области зарегистрировано 1 137 случаев заболеваний коронавирусом. Индекс заболеваемости, который рассчитывается на 100 тысяч населения, равен 149,5.

Белогорск по индексу заболеваемости опустился на 15 место. Этот показатель в 2,5 раза ниже среднеобластного. Индекс заболеваемости в городе равен 57, количество заболеваний коронавирусом зарегистрировано 38. Выздоровевших – 25 человек.

Из 29 муниципальных образований лишь в четырех заболевания не зарегистрировано. Индекс заболеваемости в которых варьируется от 39 до 551, максимальный показатель отмечается в Свободном. На втором месте находится Циолковский, на третьем месте – Шимановск. Серышевский район, граничащий с Белогорском, находится на шестой позиции рейтинга, сообщает пресс-служба Белогорска.

Вместе с тем Белогорск продолжает готовиться к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Его смогут увидеть жители города и других муниципальных образований дистанционно. Парад Победы будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах Россия-24, Первый областной, а также в социальных сетях: инстаграм-аккаунтов белогорск.ру, амур.28.инфо, будни.белогорск, сегодня_белогорск, amurobl_tv.

В прямом эфире покажут и салют Победы. Он состоится в 22:00 на площадке за кинотеатром.