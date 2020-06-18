Благовещенских родителей зовут в учреждения допобразования

Более 10 тысяч благовещенских детей от 5 до 18 лет уже зарегистрированы в навигаторе дополнительного образования детей Амурской области. Родителям после регистрации на портале необходимо прийти в учреждение дополнительного образования с паспортом и СНИЛСом ребенка.

Педагог, ответственный за реализацию системы персонифицированного финансирования в учреждении, внесет данные детей в систему.

По информации городского управления образования, в системе «Навигатор» зарегистрировано 45 организаций из них 4 – частные: спортивная школа Кендо, школа «Эрудит», языковая школа «Прогресс», учебный центр «Классная работа» и детский технопарк Кванториум-28. В целом родители могут выбрать кружок или секцию для детей из 207 программ. Информация о них опубликована на портале «Навигатора».

Программы разработаны по 6 направлениям: социально-педагогическому, естественнонаучному, художественному, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, и техническому. Те из них, которые переходят на систему персонифицированного финансирования, в дальнейшем будут иметь пометку на сайте «Навигатора»: «доступна оплата сертификатом».

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования внедряется на территории Благовещенска в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации города.

Для получения сертификата финансирования родителям нужно: