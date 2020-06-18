Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18июня
Предыдущая новость
сегодня, 21:04 0

Благовещенских родителей зовут в учреждения допобразования

Благовещенских родителей зовут в учреждения допобразования
Фото: pixabay.com

Более 10 тысяч благовещенских детей от 5 до 18 лет уже зарегистрированы в навигаторе дополнительного образования детей Амурской области. Родителям после регистрации на портале необходимо прийти в учреждение дополнительного образования с паспортом и СНИЛСом ребенка.

Педагог, ответственный за реализацию системы персонифицированного финансирования в учреждении, внесет данные детей в систему.

По информации городского управления образования, в системе «Навигатор» зарегистрировано 45 организаций из них 4 – частные: спортивная школа Кендо, школа «Эрудит», языковая школа «Прогресс», учебный центр «Классная работа» и детский технопарк Кванториум-28. В целом родители могут выбрать кружок или секцию для детей из 207 программ. Информация о них опубликована на портале «Навигатора».

Программы разработаны по 6 направлениям: социально-педагогическому, естественнонаучному, художественному, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, и техническому. Те из них, которые переходят на систему персонифицированного финансирования, в дальнейшем будут иметь пометку на сайте «Навигатора»: «доступна оплата сертификатом».

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования внедряется на территории Благовещенска в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации города.

Для получения сертификата финансирования родителям нужно:

  • зарегистрироваться в Навигаторе дополнительного образования: https://dopportal.amurobl.ru;
  • заполнить в личном кабинете родителя в «Навигаторе» информацию о детях;
  • ознакомиться с информацией о персонифицированном финансировании и нажать на кнопку «Получить сертификат» возле ФИО ребёнка;
  • ознакомиться с информацией о порядке активации сертификата;
  • один раз явиться в учреждение с документами, чтобы подтвердить данные о ребёнке и активировать сертификат, написав заявление.

Просмотров всего: 29

#дети #образование

распечатать


Общество 6

В России может появиться новое пособие на детей

Общество

С начала года в опеку Благовещенска 58 раз пожаловались на неблагополучные семьи
Общество

В Тамбовском районе Приамурья строят «Маленькую страну»
Общество

Опубликованы списки амурских школьников, которые получат стипендии от 10 до 50 тысяч
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь