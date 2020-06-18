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сегодня, 19:43 7

В России может появиться новое пособие на детей

В России может появиться новое пособие на детей
Фото: pixabay.com

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку. Соответствующая инициатива направлена в Госдуму и в правительство.

Председатель НРК Ирина Волынец обратила внимание, что из-за пандемии коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация. В то время как семьям с детьми разных возрастов государство выделило средства на пособия, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи»,— говорится в тексте обращения.

Волынец также подчеркнула, что все действующие льготы и пособия для этой категории родителей должны быть полностью сохранены. Статус матери или отца-одиночки дает возможность получить некоторые преференции, такие как льготы на коммуналку, двойной налоговый вычет по доходам.

Также можно записать ребенка в детский сад вне очереди. В Москве действует региональная прибавка: для одиноких родителей с детьми до 3 лет выплаты составляют до 15 тысяч рублей, от 3 до 18 лет — 6 тысяч рублей. Однако чтобы получить эти льготы, их нужно согласовывать в социальных службах, на что не все мамы в декрете могут найти время и силы.

Наиболее существенные выплаты полагаются семьям по потере кормильца, которые получают на ребенка, пока ему не исполнится 14 лет. Пособие начисляется в двойном размере, если женщина официально не работает. Так, в Москве с учетом региональной доплаты пенсия на ребенка и мать составляет по 19 500 рублей на каждого.

В начале месяца НРК также предлагал ввести меру поддержки для неполных семей — комитет предложил компенсировать алименты, невыплаченные детям по причине потери работы одним из родителей в период самоизоляции. Соответствующее обращение также направили в Госдуму и на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам председателя комитета, стоит учесть, что граждане, которые должны выплачивать алименты, могли потерять часть доходов или вовсе лишиться работы. Чтобы поддержать семьи из этой группы, Ирина Волынец предложила временно компенсировать нужные суммы за счет государства. Об этом пишет «Газета.ру».

«Прошу вас разработать регламент выплаты компенсаций за невыплаченные алименты в период режима самоизоляции из средств федерального бюджета с последующим взысканием с неплательщиков», — отмечалось в обращении НРК.

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#дети #финансы

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Как из рога изобилия сыпятся доплаты,выплаты,благодать...

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Вы сначала с малообеспеченными рассчитайтесь. А то одни слова.

  • Манитоба

    Манитоба
    59 минут назад

    увеличится количество разводов и гражданских браков

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    57 минут назад

    Уже писал, что в период 3-х недель до окончания голосования по поправкам мы услышим массу позитивных новостей о прорывах во всех сферах и массу законопроектов, идей законопроектов и новодельных законов о пособиях, доплатах и выплатах.

    После шабаша все закончится.

    Потом будет телефарш в уши и глаза от педерастических обезьян на 1 канале, россия 2, нтв, рен тв. И все.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    56 минут назад

    Пройдет голосование и поднимут налоги. С кого-то же нужно бабки возвращать.

  • Вета007

    Вета007
    52 минуты назад

    Можно подумать, они что-то тратили)) все, что дали, уже штрафами давно назад отбили. Сейчас самый навар идёт. И предвыборная лапша на уши. После голосования в случае, если стадо опять скажет да, все сразу кончится. Точнее кончатся обещания. А помощь и не начиналась.

  • Paster

    Paster
    3 минуты назад

    А может и не появиться.

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