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Почти за две недели амурские приставы взыскали около 12 миллионов

Почти за две недели амурские приставы взыскали около 12 миллионов
Фото: Амур.инфо

В период с 1 июня по 12 июня этого года в Приамурье судебные приставы проводили мероприятия, направленные на взыскание налоговый задолженности у физических лиц и организаций. В результате в пользу бюджета было взыскано около 12 миллионов рублей.

В ходе рейда в пользу налоговых органов было составлено 154 ареста имущества должников на общую сумму 11 362 тысячи рублей, подвергнуто аресту 29 транспортных средств, а также 21 объект недвижимости. Направлено 6 заявлений в суд об обращении взыскания на земельные участки, принадлежащие должникам.

Было вынесено 47 985 постановлений, составлено 30 протоколов об административной ответственности.

Рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе. УФССП России по Амурской области напоминает, что оплачивать налоги необходимо в установленные законодательством сроки, чтобы не оказаться в списке адресатов для очередного визита судебных приставов-исполнителей.

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#закон #налоги #финансы #экономика

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