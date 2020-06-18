В Приамурье осудили браконьеров, застреливших трех косуль в заказнике

Условный срок, исправительные работы и полмиллиона на двоих: в Приамурье вынесены приговоры по уголовным делам двоим жителям Норска. Они застрелили на территории заказника трех косуль.

Преступление было совершено в апреле прошлого года. Двоих амурчан на мотоциклах «Урал» остановили на территории Нижне-Норского заказника. В люльках мотоциклов были обнаружены заряженные гладкоствольные ружья и мешки со следами крови. Как выяснилось позже, оружие было нелегальным, а в мешках находились три разделанные туши косули.

Одному из браконьеров решением суда назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием в доход государства 10 % от любых видов заработка. Кроме того, мужчине предстоит выплатить 120 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, причинённого природе Приамурья.

Второму жителю Норска, признанному виновным в браконьерской охоте, суд назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года. При этом выплатить в качестве компенсации вреда, причинённого природе Приамурья, мужчине предстоит 400 тысяч рублей.

Кроме этого, обоим мужчинам предстоит ответить перед судом за еще одно преступление — хранение и использование незаконного оружия. Охотничьи ножи, изъятые у браконьеров как вещественные доказательства, уничтожены, сообщает пресс-служба амурского охотуправления.