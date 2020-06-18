С начала года в опеку Благовещенска 58 раз пожаловались на неблагополучные семьи

В администрации Благовещенска состоялось заседание межведомственного консилиума специалистов по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия. Было принято решение на время летних каникул усилить контроль за семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, в группе риска и в социально опасном положении.

В состав консилиума входят представители органов здравоохранения, опеки и попечительства, соцзащиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и городская полиция.

Специалисты собираются ежемесячно, чтобы рассмотреть вопросы об оказании помощи семьям, нуждающимся в поддержке, об отказах от новорожденных и устройстве детей, оказавшихся без надзора родителей.

Всего на учете отдела по делам несовершеннолетних на данный момент находятся около 250 семей. Для каждой кураторы разрабатывают индивидуальную программу реабилитации. Родителям помогают оформить документы, устроиться на работу, получить консультацию нужного специалиста, пройти курс лечения и так далее.

Также кураторы посещают семьи. Периодичность посещений устанавливается индивидуально. В зависимости от ситуации, говорят специалисты, одни семьи необходимо посещать трижды в неделю, другие достаточно контролировать раз в месяц.

«Во время посещения семей родителям разъясняется их ответственность за невыполнение обязанностей по обучению, содержанию и воспитанию детей. По мере необходимости оказывается помощь вещами, продуктами питания. Предлагается помощь в трудоустройстве, лечении от алкоголизма. Вопрос о лишении родительских прав ставится в крайнем случае, когда проживание ребенка в семье становится опасным для его жизни и здоровья, а профилактическая работа не дает положительных результатов», – рассказала начальник городского отдела по делам несовершеннолетних Ольга Шабельская.

За 5 месяцев 2020 года в Благовещенске прошло 6 заседаний консилиума. В органы опеки и попечительства города за этот период поступило 58 сообщений о фактах семейного неблагополучия.

«К каждой семье нужен индивидуальный подход. У нас недавно на учете состояла мама, у которой трое детей. Папа был на заработках, ранее семья никогда не попадала в наше поле зрения, в семье хорошие жилищно-бытовые условия. Тем не менее, что-то у мамы произошло, и она ночью оставила детей одних. Бдительные соседи нам об этом сообщили. И для этой мамы это была такая встряска. Мы назначили куратора, и какое-то время наблюдали за семьей. То есть чем раньше мы выявим проблему, тем быстрее все структуры сконцентрируют усилия для того, чтобы улучшить обстановку и не допустить изъятия ребенка из семьи – это самое главное», – пояснила начальник отдела по охране детства управления образования администрации города Благовещенска Виктория Емельяненко.

На заседании консилиума было принято решение на время летних каникул усилить контроль за семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, в группе риска и в социально опасном положении, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Это лето у нас особенное. В связи с эпидобстановкой нет масштабной организованной занятости детей. Поэтому мы приняли решение о том, что будем посещать семьи, состоящие на учете, чаще. Во время посещений специалисты будут интересоваться, чем занимаются дети, в каких условиях они находятся. Также будем напоминать о мерах личной безопасности, правилах безопасности на воде и так далее», – сказала Виктория Емельяненко.