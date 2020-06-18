В Тамбовском районе Приамурья строят «Маленькую страну»

В Амурской области построят «Маленькую страну». Место отдыха под таким названием появится в селе Косицыно Тамбовского района. Реализовать проект местным жителям помогает программа инициативного бюджетирования.

Благоустроить территории в ходе проекта по поддержке местных инициатив, организованного министерством финансов Приамурья, предложили жители сёл Косицыно и Придорожное Тамбовского сельсовета. На воплощение своих идей в жизнь в каждом населённом пункте потратят 1,2 миллиона рублей.

На детской площадке будут качели, лавочки, урны, площадка для стритбаскета, песочница, территорию огородят. Работы завершатся к началу сентября.

В Придорожном создадут спортивно-детскую площадку «Городок прыг-скок». На месте старого стадиона появятся беговая дорожка, уличные тренажёры, спортивный комплекс, скамейки. Такой спортивный объект для детей здесь строят впервые. Работы также завершат к сентябрю.

В этом году от Тамбовского района в проекте по поддержке местных инициатив участвуют 11 сельсоветов: Новоалександровский, Жариковский, Раздольненский, Козьмодемьяновский, Куропатинский, Тамбовский, Николаевский, Толстовский, Муравьёвский и Садовский. Они будут создавать места массового отдыха, строить игровые и спортивные площадки.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета.

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.

В этом году в инициативном бюджетировании изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество - проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов, это Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша.

Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3 % до 1 %.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов - одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы вкладывали местные жители и 5 % местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер, сообщает пресс-служба Амурской области.