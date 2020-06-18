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Амурским медикам будут доплачивать по 500 рублей за выявление онкологии

Амурским медикам будут доплачивать по 500 рублей за выявление онкологии
Фото: pixabay.com

За выявление онкологических заболеваний амурские медики будут получать прибавку к зарплате. Финансирование доплат предполагается осуществлять из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Законопроект о перераспределении бюджета ТФОМС обсудили члены комитета Законодательного Собрания по вопросам социальной политики.

В 2020 году доходная часть бюджета Фонда вырастет на 43,6 миллиона рублей в основном за счет увеличения объемов поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 15 миллионов рублей направят на увеличение заработной платы врачам и среднему медперсоналу, 7,5 миллиона рублей – на стимулирующие выплаты за выявление онкопатологий при проведении диспансеризации и прочих профилактических осмотров.

«Планируется, что на каждый выявленный случай онкозаболевания выплата составит 1 000 рублей: 500 рублей терапевту, направившему пациента на обследование, и 500 рублей узкому специалисту, выявившему заболевание. Думаю, эти меры будут способствовать раннему выявлению онкологических заболеваний», – прокомментировал председатель комитета Андрей Рудь.

Деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования было посвящено сразу 3 вопроса в повестке заседания комитета. Два из них – проекты изменений в областные законы, касающиеся бюджета ТФОМС за 2019 год и на 2020-2022 годы, – депутаты рекомендовали к принятию в первом чтении. В рамках заслушивания информации о реализации региональной программы ОМС задали ряд вопросов.

В частности, парламентариев интересовали сроки возобновления в амурских медучреждениях оказания высокотехнологичной медпомощи и возможные сокращения ее объемов за счет «паузы», взятой в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты Фонда заверили, что процесс оказания ВМП наладится сразу, как только будут сняты ограничения, а до конца 2020 года все запланированные операции проведены. Кроме того, с возобновлением штатного расписания медучреждений будет пересмотрен вопрос подушевого финансирования лечебных заведений: в планах увеличение тарифов на оказание скорой и амбулаторной помощи.

В рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию была заслушана информация министерства культуры и национальной политики области о развитии дополнительного образования детей.

«В Амурской области сегодня работают 26 школ искусств, 6 музыкальных школ и 2 художественные, в которых обучается около 6800 детей. Самая главная, наверное, проблема – это устаревание оборудования, особенно музыкального. В связи с этим комитетом принято решение проработать вместе с министерством финансов области возможность выделения бюджетных средств на обновление материально-технической базы этих учреждений», – сообщил Андрей Рудь.

На заседании комитета также был рассмотрен пакет инициатив коллег из регионов страны. Все они были рекомендованы к рассмотрению законодательным собранием. Всего повестка состояла из 12 вопросов, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

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#здоровье #медицина #финансы

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Комментарии
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  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    какая прелесть )))

    сдельно-премиальная система !

    лет через ..... придумают как лечить .

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Хотите верьте хотите нет но это уже было и почему-то не прижилось.начало хорошее но увы....

  • одна из....

    одна из....
    24 минуты назад

    За выявление доплата а лечить чем так за столько лет и не нашли.. Разве что просто отрезать могут..

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