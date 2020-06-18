Ольга Лысенко: перед страной стоят серьезные задачи по решению демографических проблем

Изменения в Конституцию РФ призваны обеспечить каждому россиянину качественную и доступную медицинскую помощь, где бы он ни жил. Это забота всех уровней власти: федеральных, региональных и органов местного самоуправления. Важность таких поправок отметили амурские врачи.

«Я буду голосовать за поправки в основной закон России. Мы понимаем, что перед страной стоят серьезные задачи по решению демографических проблем: увеличение количества населения, увеличение средней продолжительности жизни наших людей. И для решения этих задач всегда обсуждается вопрос доступной и качественной медицинской помощи независимо от того, где проживает человек. Достижение этих параметров сегодня уже возможно за счет того, что внедряются бережливые технологии в здравоохранении, активно развивается телемедицина», – отметила доцент кафедры онкологии Амурской государственной медицинской академии Ольга Лысенко.

Однако, по ее мнению, выравнивание качества медицинской помощи в регионах может быть достигнуто только путем выстраивания вертикали управления здравоохранением.

«Поправки, которые содержат статьи 71 и 72 Конституции РФ, еще раз определяют очень четкую выстроенную вертикаль управления здравоохранением в будущем. Первый уровень - это полномочия федеральные. Российская Федерация сохраняет за собой правовые основы организации здравоохранения. Регионы России наделяются полномочиями координации вопросов здравоохранения, создания условий для формирования здорового образа жизни, обеспечения и оказания доступной и качественной медицинской помощи, и, что самое главное, определяется ответственное отношение граждан к своему здоровью. Впервые, наверно, вот так звучит понимание здорового образа жизни, и как раз его формирование у населения является полномочиями региональных органов исполнительной власти», – подчеркнула Ольга Лысенко.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. На каждом участке будет организован пункт температурного контроля, места для дезинфекции рук, в течение всего дня участки будут обрабатываться дезинфицирующим раствором. Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовой маской, перчатками, а также одноразовой ручкой. Данные требования в обязательном порядке будут соблюдать и наблюдатели, обеспечивающие независимый общественный контроль за ходом голосования. Специальные линии-указатели помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение индивидуальной дистанции.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь.