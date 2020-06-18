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Ольга Лысенко: перед страной стоят серьезные задачи по решению демографических проблем

Ольга Лысенко: перед страной стоят серьезные задачи по решению демографических проблем

Изменения в Конституцию РФ призваны обеспечить каждому россиянину качественную и доступную медицинскую помощь, где бы он ни жил. Это забота всех уровней власти: федеральных, региональных и органов местного самоуправления. Важность таких поправок отметили амурские врачи.

«Я буду голосовать за поправки в основной закон России. Мы понимаем, что перед страной стоят серьезные задачи по решению демографических проблем: увеличение количества населения, увеличение средней продолжительности жизни наших людей. И для решения этих задач всегда обсуждается вопрос доступной и качественной медицинской помощи независимо от того, где проживает человек. Достижение этих параметров сегодня уже возможно за счет того, что внедряются бережливые технологии в здравоохранении, активно развивается телемедицина», – отметила доцент кафедры онкологии Амурской государственной медицинской академии Ольга Лысенко.

Однако, по ее мнению, выравнивание качества медицинской помощи в регионах может быть достигнуто только путем выстраивания вертикали управления здравоохранением.

«Поправки, которые содержат статьи 71 и 72 Конституции РФ, еще раз определяют очень четкую выстроенную вертикаль управления здравоохранением в будущем. Первый уровень - это полномочия федеральные. Российская Федерация сохраняет за собой правовые основы организации здравоохранения. Регионы России наделяются полномочиями координации вопросов здравоохранения, создания условий для формирования здорового образа жизни, обеспечения и оказания доступной и качественной медицинской помощи, и, что самое главное, определяется ответственное отношение граждан к своему здоровью. Впервые, наверно, вот так звучит понимание здорового образа жизни, и как раз его формирование у населения является полномочиями региональных органов исполнительной власти», – подчеркнула Ольга Лысенко.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. На каждом участке будет организован пункт температурного контроля, места для дезинфекции рук, в течение всего дня участки будут обрабатываться дезинфицирующим раствором. Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовой маской, перчатками, а также одноразовой ручкой. Данные требования в обязательном порядке будут соблюдать и наблюдатели, обеспечивающие независимый общественный контроль за ходом голосования. Специальные линии-указатели помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение индивидуальной дистанции.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь.

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#здоровье #медицина #российская власть

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Комментарии
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  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    2 часа назад

    Пропаганда в чистом виде .

  • Жужжа

    Жужжа
    2 часа назад

    О,господи(((

  • full

    full
    2 часа назад

    Воруйте дальше, какие могут быть проблемы?

  • Анеле

    Анеле
    2 часа назад

    Лысенко, одна из тех, кто похерил здравоохранение Амурки, про

    «Поправки, которые содержат статьи 71 и 72 Конституции РФ, еще раз определяют очень четкую выстроенную вертикаль управления здравоохранением в будущем. Первый уровень - это полномочия федеральные. Российская Федерация сохраняет за собой правовые основы организации здравоохранения. Регионы России наделяются полномочиями координации вопросов здравоохранения, создания условий для формирования здорового образа жизни, обеспечения и оказания доступной и качественной медицинской помощи, и, что самое главное, определяется ответственное отношение граждан к своему здоровью. Впервые, наверно, вот так звучит понимание здорового образа жизни, и как раз его формирование у населения является полномочиями региональных органов исполнительной власти», – подчеркнула Ольга Лысенко.

    Чистой воды издевательство и наглость!(((

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Вы деньги дайте нуждающимся детям, а то скоро некого будет охранять

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    А что мешает делать все заявленное без поправок и обнуления? И уж кто, кто, но Лысенко объясняет нам как нужно голосовать!? Так себе советчик.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Они обнуляли медицину последние 20 лет, а теперь предлагают проголосовать за поправки, чтобы еще 16 лет обнулять медиков.

  • invv

    invv
    1 час назад

    "Обеспечение и оказание доступной и качественной медицинской помощи" ...

    И это говорит человек, внесший большой вклад в оптимизацию здравоохранения Амурской области.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Медцентр на таможне доче поди за зарплату построила.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Вы зарплаты медиков сейчас видели? Не тех, кто с ковидниками работает, а обычных, из поликлиники. Особенно из тех, что сейчас закрыты. Вы посмотрите, посчитайте. Уронили их на дно, а теперь чего-то хотят.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    59 минут назад

    думаю антиреклама мощная получилась.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    55 минут назад

    За Лысенко даааааавно уже не стыдно.

  • Б-29

    Б-29
    52 минуты назад

    А кто это?

  • неДворник

    неДворник
    28 минут назад

    Флаг в руки и Лысенко и поправкам

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