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В Благовещенск прилетел загадочный самолет в ливрее и с лайкой (фото)

В Благовещенск прилетел загадочный самолет в ливрее и с лайкой (фото)

В аэропорту Благовещенска приземлился необычный самолет. Воздушное судно «одето» в ливрею и украшено талисманом международных зимних игр Универсиада-2019 – сибирской лайкой.

В пресс-службе Благовещенского аэропорта сообщили, что это самолет авиакомпании NordStar Boeing 737-800 (VQ-BNG). И уточнили, что этот борт не осуществляет регулярных рейсов.

«Это гость. У нас в аэропорту, кроме самолетов, выполняющих регулярные рейсы, бывают и другие – грузовые, спецборты и так далее. Это разовый прилет. Кто прилетел, не могу сказать, это коммерческий борт», – пояснили в пресс-службе аэропорта Благовещенска.

Фото: аэропорт Благовещенска

Просмотров всего: 1606

#транспорт

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Комментарии
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  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    2 часа назад

    Чебуреков наверное привезли ...на вахту

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    А кто это к нам такой красивый прилетел?

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Мордочка у самолета очень симпатичная, улыбчивая

  • Казак

    Казак
    54 минуты назад

    С Уфы прилетел https://ru.flightaware.com/photos/view/5610842-f19efcfbc73b23571a740916efbbbaa1c96759b5/aircrafttype/B738

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