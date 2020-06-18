В Благовещенск прилетел загадочный самолет в ливрее и с лайкой (фото)

В аэропорту Благовещенска приземлился необычный самолет. Воздушное судно «одето» в ливрею и украшено талисманом международных зимних игр Универсиада-2019 – сибирской лайкой.

В пресс-службе Благовещенского аэропорта сообщили, что это самолет авиакомпании NordStar Boeing 737-800 (VQ-BNG). И уточнили, что этот борт не осуществляет регулярных рейсов.

«Это гость. У нас в аэропорту, кроме самолетов, выполняющих регулярные рейсы, бывают и другие – грузовые, спецборты и так далее. Это разовый прилет. Кто прилетел, не могу сказать, это коммерческий борт», – пояснили в пресс-службе аэропорта Благовещенска.

Фото: аэропорт Благовещенска