Кафе и спортклубы Благовещенска будут закрыты как минимум до 30 июня

Правительство Амурской области опубликовало разъяснения по поводу того, как в регионе работают различные объекты на фоне развития пандемии. Ранее в связи с распространением коронавируса в регионе ранее был принят ряд решений.

До 30 июня включительно в Благовещенске и Свободном приостановлены новые бронирования и заселения в гостиницы и другие объекты временного размещения. В Тынде, Белогорске и Шимановске гостиницы работают только для лиц, прибывших на территорию в служебную командировку. При этом нужно предъявить письменное решение работодателя.

Приостановлена работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Организации общественного питания в Благовещенске, Свободном, Шимановске, Тынде, в Благовещенском районе, также приостановили свою работу за исключением тех организаций общепита, в которых обслуживание производится на вынос.

До 30 июня включительно приостановлена деятельность организаций физической культуры и спорта, таких как фитнес- и тренажерные залы, клубы, спортивно-досуговые организации, бассейны, расположенных на территории Благовещенска, Свободного, Благовещенского района. Также спортивную деятельность пока не возобновили в Сковородинском районе. Ограничения там продолжат действовать до особого распоряжения главы администрации Сковородинского района.

С 3 июня возобновлена работа учреждений, подведомственных министерству спорта – спортивных федераций, фитнес- и тренажерных залов, спортивных клубов, спортивно-досуговых организаций, общественных и спортивных организаций, независимо от организационных форм собственности, действующих в сфере физической культуры и спорта, расположенных на территории Амурской области (за исключением городов Благовещенск и Свободный и Благовещенского района), с соблюдением рекомендаций по обеспечению превентивных мер по недопущению распространения COVID-19.

Новые бронирования и заселение в санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Амурской области, приостановлено до 1 июля включительно. Также до 1 июля приостановлено оказание услуг отдыха детей и их оздоровления (всех типов).

Для учащихся 9-х классов отменено проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике, проведение ЕГЭ начнется с 29 июня. В этот день будет пробный экзамен без участия школьников, а потом – с 3 по 23 июля включительно – с участием детей.

Правом пересдачи смогут воспользоваться только те выпускники, которые по уважительным причинам не явились на экзамены в установленные сроки и имеют документальное подтверждение этого. Пересдать экзамены ребята смогут в резервные дни 24 и 25 июля, а также в дополнительные сроки – с 3 по 8 августа. Учебный год для школьников начнется с 1 сентября в обычной очной форме.

Детские сады в Приамурье работают в особом режиме. Действуют дежурные группы, которые принимают всех детей, чьи родители вышли на работу. Поскольку количество воспитанников в одной такой группе ограничено (не более 12 человек), то по мере необходимости могут быть открыты дополнительные. Главное условие – наличие медицинской справки о том, что ребенок здоров, и справки от работодателя, которая подтверждает, что родителям действительно необходимо выйти на работу.

Медорганизации работают в особом режиме. Разрешено проведение плановой госпитализации, в том числе в дневной стационар (для онкологических больных), за исключением медицинских организаций, расположенных на территории городов Благовещенска, Тынды, Свободного, Белогорска.

В режим изоляции переведено 31 учреждение стационарного типа: дома-интернаты, социально-реабилитационные центры, дома для одиноких престарелых, детские центры, приюты. Комплексные центры соцобслуживания оказывают услуги на дому, но не осуществляют полустационарные и групповые виды работ.

Парки, скверы, зоны отдыха, туристические базы работают в ограниченном режиме, только для прогулок с соблюдением противоэпидемических мер.

Всем организациям необходимо неукоснительно соблюдать противоэпидемические меры, иметь в наличии неснижаемый запас дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей. Контроль температуры работников должен вестись ежедневно, а влажная уборка помещений – через каждые 2 часа. Кроме этого, на предприятии необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра между всеми людьми и проводить информирование работников о необходимости соблюдения правил личной гигиены в течение рабочего дня, сообщает пресс-служба областного правительства