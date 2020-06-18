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Астрономы в содружестве с амурским вузом нашли источник космических нейтрино

Астрономы в содружестве с амурским вузом нашли источник космических нейтрино
Фото: pixabay.com

Астрономы МГУ в содружестве с Благовещенским педагогическим и Иркутским университетами нашли источник космических нейтрино. Ученые обнаружили явление, которое позволяет установить источник нейтрино высоких энергий во Вселенной.

Это – сверхмассивная черная дыра, релятивистское жерло которой направлено в сторону Земли. Это еще один шаг к пониманию того, как рождалась Вселенная. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Одно из ключевых направлений развития современной астрофизики – это исследование свойств материи при сверхвысоких энергиях, в сотни и тысячи раз превышающих возможности Большого адронного коллайдера. Такие «бесплатные ускорители» находятся во Вселенной. Однако из всех частиц сверхвысоких энергий путешествовать в космосе могут только нейтрино-элементарные частицы, не имеющие заряда и обладающие феноменальной проникающей способностью.

Но обнаружить источники нейтрино высоких и сверхвысоких энергий непросто. Для этого были построены уникальные установки на Южном полюсе, в Средиземном море, на дне Байкала и в Баксанском ущелье в Приэльбрусье. Сами нейтрино были детектированы, но откуда они приходят, оставалось загадкой.

Глобальная сеть роботов-телескопов «Мастер» МГУ почти 20 лет наблюдает минутные события в космосе и является мировым лидером в области ранних наблюдений гамма-всплесков. Начиная с 2015 года сеть активно участвует в программе быстрой оптической поддержки крупных физических и астрофизических экспериментов, таких как регистрация нейтрино сверхвысоких энергий.

Астрофизики МГУ внесли решающий вклад в эту работу, поскольку именно они разработали, установили и роботизировали телескопы «Мастер». В исследовании приняли участие иностранные ученые, поддерживающие зарубежные пункты сети «Мастер», которые расположены в обоих полушариях, от Благовещенска до Анд. Это обстоятельство и позволило российским специалистам практически круглосуточно следить за космосом, пишет в Инстаграме администрация Благовещенска.

«В 2017 году аргентинский телескоп сети провел независимую локализацию источника гравитационных волн. А теперь нейтрино! Эта работа показывает, насколько высок технологический уровень нашего оборудования. Оно еще подарит нам новые фундаментальные открытия во Вселенной», – отметил завлабораторией космического мониторинга ГАИШ МГУ Владимир Липунов.

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#вузы #космос #наука

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