Минфин Амурской области: получить до миллиона на общественное обустройство реально

В Амурской области 172 муниципалитета участвуют в проекте инициативного бюджетирования. Жителей объединила идея сделать свой двор, сквер, клуб и улицу лучше. Какие изменения ждут участников в следующем году – об этом рассказал на онлайн пресс-конференции первый заместитель министра финансов региона Владимир Сологуб.

С этого года для участников инициативного бюджетирования действует послабление. Теперь они должны внести не 3 %, а 1 % от общей стоимости проекта. Это позволило в этом году собрать на участие более 180 заявок от амурчан. Из них соответствуют требованиям 172 проекта. Из регионального бюджета на их реализацию выделили 165 миллионов рублей.

«Ещё одно новшество этого года заключается в том, что участвовать в проекте по поддержке местных инициатив могут не только сельские поселения, но и городские: Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша», – отметил Владимир Сологуб.

Больше заявок от амурчан поступает на ремонт сельских Домов культуры и создание мест массового отдыха. В этом году по сравнению с предыдущим годом большое количество заявок от муниципалитетов поступило на уличное освещение и благоустройство мест захоронений. Проекты по ремонту дорог в рамках инициативного бюджетирования не реализовываются. Это связано с дороговизной таких проектов и их финансированием из дорожного фонда.

«Программа активно поддерживается губернатором Приамурья Василием Орловым и нашла большой отклик у амурчан. Поэтому на 2021 год решено внести изменения в проект по поддержке местных инициатив, увеличив субсидию. Ранее каждый муниципалитет мог получить не более 1 миллиона рублей. Территории, которые населяют менее 350 человек, смогут по-прежнему получить не более 1 миллиона рублей, там, где проживают от 350 до 1360 человек, предусмотрена субсидия не более 1,5 миллиона рублей, а муниципалитеты, где количество проживающих превышает 1360 человек, смогут получить не более 2 миллионов рублей. Это позволит амурчанам предлагать более масштабные проекты по благоустройству своих населённых пунктов», – уточнил первый заместитель министра финансов Приамурья.

Субсидию решено увеличить в связи с тем, что много проектов, которые амурчане хотели бы реализовать, превышают 1 миллион рублей. Теперь у них появится возможность воплотить в жизнь более масштабные идеи.

С 2021 года в инициативном бюджетировании смогут участвовать несколько населённых пунктов от одного муниципального образования. Это позволит увеличить число реализуемых проектов. Также со следующего года предлагают главам муниципалитетов не только проводить сходы граждан, на которых выбираются проекты для инициативного бюджетирования, но и устраивать анкетирование среди местных жителей. Это позволит обеспечить более широкий охват населения, особенно в крупных муниципальных образованиях.

«Проект по поддержке местных инициатив реализуется в Приамурье третий год подряд. Его главные условия: обязательное финансирование со стороны местных жителей, реализация проекта в этот же год. В 2017 году был пилотный проект. В нём поучаствовали 4 населённых пункта: сёла Ивановка и Березовка Ивановского района и Чигири и Владимировка Благовещенского района. Они успешно реализовали свои проекты, позволив более широко распространить практику инициативного бюджетирования в области», – подчеркнул Владимир Сологуб.

Инициативное бюджетирование позволяет вовлекать амурчан в благоустройство населённых пунктов и повышать их финансовую грамотность, упоминают в минфине Приамурья.



В 2018 году 84 проекта амурчане представили на участие в инициативном бюджетировании в 2019 году. Из них реализовали 82 проекта, остальные отклонили, так они были не правильно оформили заявки. Сейчас идёт оценка реализованных проектов.

«Свою идею по благоустройству населённых пунктов амурчане могут предложить инициативной группе или главе муниципалитета. Он в свою очередь подготовит сметный расчёт, на основе которого, если идею поддержали другие жители, создают проект и подают на участие в программе по поддержке местных инициатив», – объяснил первый заместитель министра финансов области.

Найти информацию по поводу участия в инициативном бюджетировании амурчане могут на сайте министерства финансов региона в специальной вкладке «Инициативное бюджетирование» или по телефонам: 775-441, 775-444.