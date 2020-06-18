Сотрудник психбольницы десять дней без еды блуждал в горах и пел мантры

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Заместитель руководителя психбольницы отстал от группы туристов и десять дней блуждал в горах уезда Пиндун на Тайване. За 10 дней плутаний он ничего не ел, но пел буддийские мантры.

52-летний Ян Син-чэн (Yang Hsin-cheng) отправился в горный поход с группой из 14 человек. 6 июня, на середине пути, Син-чэн отдалился от группы и пропал. Участники похода не смогли найти его самостоятельно и вызвали спасателей.

Член совета округа Пиндун Чэн Чин-Юань, близкий друг Син-чэна, объявил вознаграждение в два миллиона новых тайваньских долларов (4,6 миллиона рублей) тому, кто найдет туриста, живого или мертвого. С 6 июня спасатели и поисковики-энтузиасты организовали несколько попыток найти Син-чэна, но им препятствовали погодные условия и плохое состояние горных троп.

Утром 16 июня двое энтузиастов спустились по веревке с утеса и нашли Син-чэна лежащим на берегу реки. Туриста госпитализировали с компрессионными переломами позвоночника. Он был в сознании. Мужчина рассказал, что все эти дни ничего не ел и выжил только благодаря тому, что пил собственную мочу. Он отметил, что несколько раз был готов сдаться, но продолжал идти. За это время мужчина похудел на семь килограммов.

Чин-Юань сообщил, что, как и обещал, выплатит спасателям денежное вознаграждение, пишет «Лента.ру».

Ранее в Пермском крае 10-летний мальчик прошел в лесу 130 километров. Ребенок трое суток блуждал и чудом спасся от медведя.