Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:17 4

Многодетным семьям Благовещенска вместо участков выдадут земельные сертификаты

Многодетным семьям Благовещенска вместо участков выдадут земельные сертификаты
Фото: pixabay.com

В Благовещенске установили дополнительную меру социальной поддержки многодетным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Им предложат земельные сертификаты на сумму 400 тысяч рублей. Решение об этом приняли 18 июня на заседании Благовещенской городской думы.

На учете в Благовещенске состоят 724 человека, которые имеют право на получение земельных участков для индивидуального строительства. Однако муниципальных участков, пригодных для предоставления, в городе не хватает. Общая потребность в площадях превышает 57 гектаров.

Часть потребности можно обеспечить за счет освоения территорий в районе Моховой Пади и по Новотроицкому шоссе. Но земля в этих районах имеет уклон поверхности более 10 %, отсутствует инженерная и транспортная инфраструктура.

Вместе с тем Земельный кодекс РФ позволяет местной власти устанавливать иные меры поддержки взамен предоставления земли в собственность, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Поэтому мэрия предложила установить альтернативную меру поддержки семей в виде денежной выплаты при согласии граждан. Сумма выплаты – 400 тысяч рублей – установлена исходя из средней рыночной стоимости земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 800 квадратных метров.

В настоящее время администрация разрабатывает проект порядка предоставления выплаты. Планируется, что благовещенцам, имеющим право на данную меру поддержки, будут выдавать земельные сертификаты. Средства земельного сертификата могут быть использованы на следующие цели:

  • – для оплаты цены договора купли-продажи живого помещения;
  • – для оплаты цены договора подряда на строительство индивидуального жилого дома;
  • – для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа;
  • – для уплаты цены договора участия в долевом строительстве;
  • – для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам;
  • – для приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью не менее 800 квадратных метров.

«В этом году Благовещенску выделено из областного бюджета 9,7 миллиона рублей. В соответствии с очередью мы будем приглашать граждан, и предлагать им денежную компенсацию в виде земельного сертификата. В случае отказа они останутся в очереди на получение участка», – пояснила начальник земельного управления администрации города Благовещенска Юлия Сидорова.

Просмотров всего: 716

#гордума #городская власть

распечатать


Общество 5

Более 100 благовещенских дворов летом украсят игровые комплексы, карусели и тренажеры
Общество 42

В Благовещенске на ремонт улицы Кузнечной, где после ливня появилась яма, нужно 20 миллионов

Общество 1

В Благовещенске продолжают устранять последствия мощнейшего ливня (фото)
Власть 27

Первые лица Амурской области и Благовещенска поздравили граждан с Днем России
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • тт

    тт
    3 часа назад

    Рыночная стоимость в каком населённом пункте 400тыс руб земельный участок?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    В принципе, вариант неплохой (из принципа "с худой овцы хоть шерсти клок"). Понятно, что в городе за 400 рублей можно взять только полсотки. Интересная версия покупки "живой недвижимости". Пока не встречал объявлений о продаже "мертвой". Может я что-то пропустил?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Для сведения : – для оплаты цены договора купли-продажи живого помещения;

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Почему нельзя потратить эти деньги на стройку своими силами? Даже федеральный маткапитал даёт такую возможность. Рассмотрите и этот вариант, это ещё сократит очередь. И сам процесс подачи документов у ПФР уже готовый есть. Даже думать ничего не надо. По образу и подобию сделать только.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь