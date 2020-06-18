Многодетным семьям Благовещенска вместо участков выдадут земельные сертификаты

В Благовещенске установили дополнительную меру социальной поддержки многодетным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Им предложат земельные сертификаты на сумму 400 тысяч рублей. Решение об этом приняли 18 июня на заседании Благовещенской городской думы.

На учете в Благовещенске состоят 724 человека, которые имеют право на получение земельных участков для индивидуального строительства. Однако муниципальных участков, пригодных для предоставления, в городе не хватает. Общая потребность в площадях превышает 57 гектаров.

Часть потребности можно обеспечить за счет освоения территорий в районе Моховой Пади и по Новотроицкому шоссе. Но земля в этих районах имеет уклон поверхности более 10 %, отсутствует инженерная и транспортная инфраструктура.

Вместе с тем Земельный кодекс РФ позволяет местной власти устанавливать иные меры поддержки взамен предоставления земли в собственность, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Поэтому мэрия предложила установить альтернативную меру поддержки семей в виде денежной выплаты при согласии граждан. Сумма выплаты – 400 тысяч рублей – установлена исходя из средней рыночной стоимости земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 800 квадратных метров.

В настоящее время администрация разрабатывает проект порядка предоставления выплаты. Планируется, что благовещенцам, имеющим право на данную меру поддержки, будут выдавать земельные сертификаты. Средства земельного сертификата могут быть использованы на следующие цели:

– для оплаты цены договора купли-продажи живого помещения;

– для оплаты цены договора подряда на строительство индивидуального жилого дома;

– для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа;

– для уплаты цены договора участия в долевом строительстве;

– для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам;

– для приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью не менее 800 квадратных метров.

«В этом году Благовещенску выделено из областного бюджета 9,7 миллиона рублей. В соответствии с очередью мы будем приглашать граждан, и предлагать им денежную компенсацию в виде земельного сертификата. В случае отказа они останутся в очереди на получение участка», – пояснила начальник земельного управления администрации города Благовещенска Юлия Сидорова.