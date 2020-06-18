В Благовещенске сделали водоотведение в районе 5-й стройки

Фото: МКП «ГСТК»

В Благовещенске рабочая бригада МКП «ГСТК» установила трубу водоотведения на улице Театральной перед поворотом на улицу Пограничную. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Работа на данном участке проводилась поэтапно: снятие слоя асфальтобетона, устройство траншеи, укладка железной трубы диаметром 250 миллиметров, засыпка инертными материалами. По словам сотрудников предприятия, подобное мероприятие должно предотвратить подтопление проезжей части и ее размытие. Движение по участку улично-дорожной сети восстановили к 06:00 18 июня. Кроме того, 18 июня ведется профилирование данного участка. Ранее Амур.инфо сообщало о перекрытии улицы Театральной для оборудования водоотведения.

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#ЖКХ

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Александр Авдеев