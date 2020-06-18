Врач назвал симптомы рака тонкой кишки

Врач-онколог Иван Карасев у себя в Инстаграме рассказал о симптомах, которые чаще всего свидетельствуют о развитии рака тонкой кишки. Карасев сообщил, что чаще всего онкологию обнаруживают поздно, так как диагностировать его тяжело.

«Тонкая кишка считается трудным органом для диагностики. Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставился только во время операции. ТК расположена между двумя областями высокого риска рака, но злокачественные опухоли в ней развиваются достаточно редко, составляя 1-3% всех опухолей ЖКТ», – написал врач.

По словам Карасева, симптомами рака тонкой кишки можно назвать рвоту и тошноту, вздутие, боли в области живота, запоры или диарею, кровь в стуле.

Врач предупредил, что из-за относительной бессимптомности опухоль часто обнаруживают случайно, причем уже на поздних стадиях. Если же ее выявили на ранней стадии, полное выздоровление достигается в 80 % случаев. Лечат опухоль в тонкой кишке хирургическим методом, химией и лучевой терапией.

К образованию опухоли в этом отделе могут привести хронические заболевания кишечника (болезнь Крона, НЯК, целиакия), рацион, богатый жареным, копченым, жирными, может привести к воспалительным процессам, наследственная предрасположенность, аденоматозные полипы тонкой кишки, полипозные синдромы.