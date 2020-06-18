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Губернатор внес в Красную книгу Амурской области шмеля и улитку

Губернатор внес в Красную книгу Амурской области шмеля и улитку
Фото: zoogalaktika.ru

Красная книга Амурской области пополнилась новыми «именами». В списки внесены два вида моллюсков, два вида насекомых, три птицы и восемь растений. Постановление № 385 о внесении изменений в предыдущее постановление правительства накануне, 17 июня, подписал губернатор Василий Орлов.

В Красную книгу Амурской области внесли «ракушку» Кульменелла Резвого и улитку-брадибена Куроды. Оба редких моллюска были обнаружены в Хинганском заповеднике, расположенном в Архаринском районе. Кроме того, в списках краснокнижных видов теперь шмель случайный и пяденица-птигматофора Штаудингера — исчезающий вид, представители которого были замечены в района Благовещенска.

Птиц малого черноголового дубоноса, овсянку-ремез и дубровника внесли в Красную книгу области, поскольку ранее данные виды попали в федеральные списки исчезающих видов.

Только на территории Архаринского района нашли маньчжурскую липу, колокольчик мелковолосистый и большекрылый бересклет, внесенные в Красную книгу как исчезающие виды. Кроме них, списки пополнили глянцелистник Кумокири, прострел китайский, смилацина волосистая, звездчатка толстолистная и монохория Корсакова.

При этом ряд видов из Красной книги области решено исключить. Среди них, к примеру, канадский журавль, который крайне редко залетает на территорию Приамурья, большой погоныш — вовсе не редкий в регионе, а также растение якутский бубенчик и гриб мутинус собачий, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#природа

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Комментарии
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  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    10 минут назад

    Он песню про мохнатого шмеля хорошо поет...

  • Пальмочка

    Пальмочка
    8 минут назад

    Хоть бы фотографии всех этих редких видов показали. А то одни умные названия написали.

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