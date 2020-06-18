Председатель Совета народных депутатов в Зее сложила полномочия

Заявление о сложении полномочий председателя Ольга Долженко написала 15 июня. Она остается действующим депутатом в Совете. «Без комментариев», – ответила Долженко на вопрос о причине ухода.

18 июня на заседании Совет народных депутатов Зеи избрал нового председателя. Всего на вакантное место было выдвинуто две кандидатуры: Татьяна Абазова (ЛДПР) и Жанна Козина (КПРФ). Кресло председателя заняла Татьяна Абазова, она набрала 8 из 13 голосов.

«На заседании было 2 кандидатуры предложено. Абазова Татьяна Владимировна была выдвинута от ЛДПР, и моя кандидатура была предложена самовыдвиженцем Коренек Ириной Петровной. Голоса распределились 8 на 5 в пользу Абазовой», – рассказала депутат Жанна Козина.

Кроме того, зейский Совет лишился одного из депутатов. Представительница фракции ЛДПР Эда Ломакина в связи с переездом в другой город написала заявление о выходе из состав Совета народных депутатов. Пока в нем официально значится 15 человек. Они примерно в равном количестве представляют 2 крупные партийные фракции – ЛДПР и КПРФ.

«Сегодня на заседании после выборов председателя поступило заявление от Эды Владимировны о том, что она слагает полномочия. Поэтому на следующем заседании городского совета будет внесен в повестку вопрос о том, чтобы принять ее отставку. После этого будут довыборы. Не подразумеваются, что они должны случиться сразу, потому что кворум имеется, поэтому 14 человек могут работать», – прокомментировала депутат Жанна Козина.