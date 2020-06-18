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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – «Большой разворот»

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – «Большой разворот»

В «Утреннем Эхе» «Большой разворот» с Алексеем Воскобойниковым и Екатериной Кузьминой. Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#Эхо Москвы

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