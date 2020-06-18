В Серышевском районе по просьбам жителей ремонтируют и обустраивают ДК и скверы

В Амурской области благодаря программе инициативного бюджетирования в Серышевском районе преобразятся 10 сёл. В них отремонтируют дома культуры, благоустроят места массового отдыха, сделают парк развлечений, обустроят спортивно-игровую площадку, сделают сквер.

Это Рождественка, Казанка, Широкий Лог, Лебяжье, Введеновка, Весёлое, Бочкарёвка, Поляна, Украинка, Ударное.

Дом культуры не обновляли в Лебяжьем 5 лет. Стоимость проекта, предложенного жителями – более 1 миллиона рублей. На эти средства в здании отремонтируют потолок, покрасят стены и фасад, сделают освещение сцены. Завершить работы планируют в начале августа.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета.

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.

В этом году программа инициативного бюджетирования стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество – проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Заявки поступили от 17 населённых пунктов, это Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша.

Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3 % до 1 %.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы вкладывали местные жители и 5 % местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.