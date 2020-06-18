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Еще 43 случая COVID-19 выявлены в Амурской области

Еще 43 случая COVID-19 выявлены в Амурской области
Фото: pixabay.com

18 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 43 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 3,8 %.

Новые случаи по населенным пунктам и районам распределены следующим образом: Благовещенск – плюс 22, Свободный – плюс 9, Магдагачинский район – плюс 5, Тында – плюс 3, Тамбовский район – плюс 3, Михайловский район – плюс 1.

Таким образом, по состоянию на 18 июня в регионе с нарастающим итогом выявлен 1 181 случай COVID-19. Показатель заболеваемости – 149,49 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,5 %, ОРВИ – 32,6 %, бессимптомная форма – 21,9 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 40 %.

406 человек выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 2 452 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находятся 2 419 человек, в изоляторах – 33 человека.

По состоянию на 18 июня проведено 82 839 исследований на новую коронавирусную инфекцию. В том числе 31 306 исследований (37,8 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • NikaK

    NikaK
    30 минут назад

    Почему опять не пишут, что - +1 умер кто-то от ковида?

  • inoy

    inoy
    28 минут назад

    идем к пику)) но когда он??? 01.07.2020???

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