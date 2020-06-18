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AirPods взорвались в ухе у человека

AirPods взорвались в ухе у человека
Фото: Christo Anestev с сайта Pixabay

В Китае наушники AirPods взорвались в ухе у мужчины во время разговора. Из-за взрыва мужчина получил легкие травмы уха.

Происшествие произошло 19 мая. Жертвой несчастного случая стал 23-летний житель Ванды Чжэн Тан (Zheng Tang). Во время взрыва наушника молодой человек разговаривал по телефону, в результате инцидента он получил легкие травмы правого уха.

Тан был госпитализирован в одну из местных клиник, где ему была диагностирована травма кожи передней стенки правого слухового прохода. Состояние владельца гарнитуры улучшилось спустя двухдневного курса лечения противовоспалительными препаратами, однако Тан все еще жалуется на боль и плохо слышит. В результате повторного исследования медики обнаружили скопление крови в барабанной полости.

Согласно сообщению из Weibo, мужчина приобрел AirPods в одном из магазинов-партнеров Apple. Американская компания получила дефективную пару наушников, чтобы разобраться в причинах инцидента. Чжэну Тану была выплачена компенсация в соответствии с местным законодательством, пишет «Лента.ру».

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#происшествия #технологии

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