Президент Путин обратится к согражданам перед голосованием по Конституции

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня», – сказал источник.

Другой собеседник уточнил, что «среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня – дни, непосредственно предшествующие дате голосования».

«Тему изменений в основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня», – отметили источники агентства.

По данным собеседников издания, перед днем голосования у главы государства запланированы важные совещания, посвященные поддержке граждан и бизнеса.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить и в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме. С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 12 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса в телеобращении к гражданам 25 марта президент заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.