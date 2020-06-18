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Президент Путин обратится к согражданам перед голосованием по Конституции

Президент Путин обратится к согражданам перед голосованием по Конституции
Фото: Алексей Никольский, ТАСС

Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля. Об этом «Интерфаксу» сообщили два информированных источника.

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня», – сказал источник.

Другой собеседник уточнил, что «среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня – дни, непосредственно предшествующие дате голосования».

«Тему изменений в основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня», – отметили источники агентства.

По данным собеседников издания, перед днем голосования у главы государства запланированы важные совещания, посвященные поддержке граждан и бизнеса.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить и в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме. С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 12 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса в телеобращении к гражданам 25 марта президент заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

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#выборы #российская власть

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Комментарии
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  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    44 минуты назад

    Спасибо конечно..Но нет!

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    42 минуты назад

    Всем голосующим за , и пофигистам очень рекомендуется к просмотру мультфильм Маленький и Большая .

  • I77

    I77
    32 минуты назад

    Конечно же нет....

  • Станислав 28

    Станислав 28
    29 минут назад

    Никогда ни ходил на выборы, в этот раз пойду. НЕТ за изменения в конституцию.

  • Noir

    Noir
    19 минут назад

    Голосование по главам забоялись запускать (хотя там всего 9 глав), только целиком хавайте.

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    13 минут назад

    ....И в телевизоре им сказали: Что если не проголосовать За, то гомосексуалисты возьмут на воспитание детей из детдома. И у нас украдут нашу Победу.Пенсионерам не будут давать таблетки бесплатно. Бабушка запретят сидеть на скамейках.И заберут слуховые аппараты. Скандинавскую ходьбу тоже запретят.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    3 минуты назад

    Сохраним Путина для наших детей!

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