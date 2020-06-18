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Благовещенцев напугал дефект на паропроводе (видео)

Благовещенцев напугал дефект на паропроводе (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое в Благовещенске в районе дома № 20 на Игнатьевском шоссе. Люди обратили внимание на то, что с расположенным здесь трубопроводом возникла проблема. «Уже дней пять бежит кипяток, с каждым днем сильнее. Скоро рванет», – опасаются горожане.

Ситуацию агентству прокомментировали в пресс-службе Благовещенской ТЭЦ. «Сегодня был обнаружен дефект на паропроводе. Энергетики уже устранили свищ, в 16:00 запустят в работу», – сообщили в пресс-службе.

Энергетики призывают граждан соблюдать особую осторожность, находясь вблизи тепловых сетей и камер. Взрослым необходимо проинформировать детей об опасности нахождения рядом с технологическими объектами коммунальных служб.

При обнаружении подобных проблем следует сразу обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу. В Благовещенске ее телефон 202-112, напоминает пресс-служба администрации областного центра. Приближаться к поврежденным объектам не следует.

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#ЖКХ #происшествия

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