Людмила Старкова: за региональными субсидиями для бизнеса в первые дни обратились полсотни амурских предпринимателей

Приём заявок от бизнеса на получение выплат поэтапно стартовал в регионе с 10 июня. Сегодня такая мера доступна амурским бизнесменам во всех муниципальных образованиях региона. Только за первые два дня документы на прямую субсидию подали 48 предпринимателей.

О том, что амурчане активно обращаются за прямыми субсидиями от региона, рассказала министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области.

По словам министра, больше всего заявок на поддержку в условиях пандемии за первые дни поступило в Благовещенске, Магдагачинском районе, Тынде и Свободном. Помимо этого, первые заявки от предпринимателей уже приняли в администрациях Мазановского, Бурейского и Михайловского районов, а также в Белогорске, Райчихинске и Шимановске.

В общей сложности за два дня приема документов бизнесмены подали заявки на получение 4,3 миллиона рублей.

«Если смотреть по направлениям применения субсидий, то мы видим, что в приоритете у предпринимателей идет оплата труда работникам. Такие заявки подали больше половины заявителей – 28 человек. Остальные заявки распределились практически поровну – 11 пакетов документов были предоставлены для выплаты средств ИП, не имеющим работников и 9 – на погашение задолженности по оплате коммунальных услуг», – отметила Людмила Старкова.

На субсидии бизнесу, пострадавшему в условиях пандемии, правительством региона было выделено 100 миллионов рублей. Согласно условиям поддержки, сумма выплат на одного заявителя достигает 200 тысяч. Денежные средства предусмотрены для компенсации затрат предпринимателям на зарплату и коммунальные платежи за 2 месяца.

Обратиться за поддержкой могут представители малого и среднего бизнеса. При этом поддержка предусмотрена не только для предпринимателей, ведущих деятельность в отраслях, признанных пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции. Рассчитывать на субсидию также могут те, чей доход за апрель текущего года снизился более чем на 30 %. Как отметила Людмила Старкова, на сегодняшний день 75 % всех поданных заявок оформлены на основании именно этого критерия.

Для получения субсидии предпринимателю необходимо направить заявку и пакет документов в администрацию того муниципального образования, где зарегистрирован его бизнес. Подробная информация о порядке предоставления денежных средств и требуемых документах опубликована на официальных сайтах муниципалитетов региона. Кроме того, условия и порядки по всем городам и районам области в едином своде размещены на портале регионального центра «Мой бизнес» в разделе «Меры поддержки», сообщает пресс-служба Минэкономразвития.