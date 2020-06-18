В Благовещенске едва не утонула пьяная женщина

В минувшие выходные в областном центре Приамурья чуть не утонула женщина. Происшествие случилось 13 июня около 16 часов. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Утопающую успели вытащить из воды матросы-спасатели управления по делам ГОЧС Артем Паршин и Денис Федоров.

Спасатели предупреждают о том, что во время отдыха на реках Амур, Зея и на других водоемах городского округа необходимо соблюдать правила безопасности на воде. Рекомендуется купаться только в местах массового отдыха, которые оборудованы спасательными постами, где ежедневно обеспечивают безопасность обученные спасатели-матросы.

В настоящее время в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска, оборудованы спасательные посты в следующих местах массового отдыха граждан:

– река Зея, на территории дачного поселка Зазейский; – ручей Буяновский, на территории поселка Моховая Падь; – река Зея, на территории села Белогорье; – река Зея, в районе улицы Амурская 1; – река Зея, в районе переулка Связной; – Владимировское озеро первое; – река Амур, в районе от переулка Уралова до улицы Мухина; – река Амур, в районе от улицы Мухина до улицы Артиллерийской.

Во время отдыха у водоемов запрещается: подплывать к моторным, вёсельным лодкам и другим плавательным средствам; прыгать с неприспособленных для этих целей сооружений в воду; купаться в состоянии алкогольного опьянения; плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; допускать купание детей без присмотра взрослых.

При возникновении несчастных случаев обращайтесь в единую службу спасения по телефону 101 или 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112, сообщает пресс-служба благовещенской мэрии.