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В Благовещенске едва не утонула пьяная женщина

В Благовещенске едва не утонула пьяная женщина
Фото: admblag.ru

В минувшие выходные в областном центре Приамурья чуть не утонула женщина. Происшествие случилось 13 июня около 16 часов. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Утопающую успели вытащить из воды матросы-спасатели управления по делам ГОЧС Артем Паршин и Денис Федоров.

Спасатели предупреждают о том, что во время отдыха на реках Амур, Зея и на других водоемах городского округа необходимо соблюдать правила безопасности на воде. Рекомендуется купаться только в местах массового отдыха, которые оборудованы спасательными постами, где ежедневно обеспечивают безопасность обученные спасатели-матросы.

В настоящее время в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска, оборудованы спасательные посты в следующих местах массового отдыха граждан:

  1. – река Зея, на территории дачного поселка Зазейский;
  2. – ручей Буяновский, на территории поселка Моховая Падь;
  3. – река Зея, на территории села Белогорье;
  4. – река Зея, в районе улицы Амурская 1;
  5. – река Зея, в районе переулка Связной;
  6. – Владимировское озеро первое;
  7. – река Амур, в районе от переулка Уралова до улицы Мухина;
  8. – река Амур, в районе от улицы Мухина до улицы Артиллерийской.

Во время отдыха у водоемов запрещается: подплывать к моторным, вёсельным лодкам и другим плавательным средствам; прыгать с неприспособленных для этих целей сооружений в воду; купаться в состоянии алкогольного опьянения; плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; допускать купание детей без присмотра взрослых.

При возникновении несчастных случаев обращайтесь в единую службу спасения по телефону 101 или 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112, сообщает пресс-служба благовещенской мэрии.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    нельзя мешать естественному отбору

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Тёмка с Динькой молодцы

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Tуман

    Тёмка с Динькой молодцы



    Молодцы, вытащив тонущего отдыханта из воды вполне могут в благодарность выхватить по морде как от самого страдальца, так и от его не более трезвых друганов. Прецеденты были.

    Но здесь, судя по всему, этого не произошло. Так что таки молодцы.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    full

    Очень информативная статья. Особенно место, где собиралась утонуть мадам - Благовещенск. Вернее даже - ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРИАМУРЬЯ. То бишь, либо Благовещенск, либо Хабаровск. Совсем уже затрахали своим корявым русским языком.



    Ну, есличо, то Хабаровск - краевой центр Приамурья.



    А есть ещё Харбин - провинциальный центр Приамурья с китайской стороны.



  • full

    full
    1 час назад

    Oldlord

    full

    Очень информативная статья. Особенно место, где собиралась утонуть мадам - Благовещенск. Вернее даже - ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРИАМУРЬЯ. То бишь, либо Благовещенск, либо Хабаровск. Совсем уже затрахали своим корявым русским языком.



    Ну, есличо, то Хабаровск - краевой центр Приамурья.

    А есть ещё Харбин - провинциальный центр Приамурья с китайской стороны.



    Ну тогда все в порядке. И на какой улице города ее спасли?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Она не утонула потому что русалки были трезвые. Я их видел, но никому не скажу.

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