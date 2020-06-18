Миллион рублей и решение мировых задач: организаторы data-хакатона World AI & Data Challenge рассказали, на что могут претендовать победители

Программный директор «Точки кипения» в Благовещенске Дарья Лариошина как организатор масштабного data-хакатона, который пройдет в Приамурье, рассказала о призовом фонде, на который могут рассчитывать победители, и призвала участвовать в мероприятии тех, кто еще не успел зарегистрироваться.

Хакатон для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время, пройдет в областном центре 20 и 21 июня. Мероприятие состоится в рамках второго этапа международного проекта Агентства стратегических инициатив World AI & Data Challenge.

10 февраля АСИ и Всемирный банк запустили международный конкурс World AI & Data Challenge, направленный на решение глобальных социально-экономических задач с помощью технологий обработки больших данных и искусственного интеллекта.

На участие в конкурсе поступило 179 заявок – из Сингапура, Казахстана, Узбекистана, Монголии и регионов России. «Из них для участия отобрали 30, в том числе одобрена 1 заявка из Амурской области, – рассказала Дарья Лариошина. – Амурчане предлагают решить задачу по социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Консолидировать всю информацию о таких людях разработчики предлагают на портале СОЦИО. По задумке, он объединит все информационные потоки и выдаст пользователю понятный алгоритм действий по решению его сложной жизненной ситуации. Разработчики считают, что через 2 года проект охватит регионы России, устраняя информационный вакуум и решая вопросы нуждающихся категорий граждан».

Авторы этого проекта приводят данные Росстата, по которым на территории Амурской области проживает почти 65 тысяч инвалидов. При этом большая часть районов значительно удалена от административного центра области, что создаёт значительные трудности в информировании населения о получении какой-либо помощи, соблюдении прав и способах социализации. Как правило, указывают разработчики, данная группа населения узнает необходимую информацию друг от друга и в социальных сетях. Решить эту проблему поможет создание единой платформы. Тем самым будет снижена напряженность в обществе, повышено доверие к власти и качество жизни льготных категорий граждан.

Среди заявок, представленных на первый этап конкурса World AI & Data Challenge, самой востребованной оказалась задача по выявлению и устранению причин бедности. Приморский край в свою очередь предложил построить модель «Здоровье семьи», которая позволит формировать индивидуальную профилактическую карту для каждого человека с учетом его текущих характеристик. Обнаружение болезни на ранней стадии позволяет вылечить ее более эффективно и дешево.

«На конкурс также поступили задачи по прогнозированию динамики рождаемости и возможной смены поколений, борьбе с COVID-19, перепрофилированию безработных, анализу человеко- и машино-потоков для предсказания расходов на ремонт дорог, выявлению факта развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть заявки на формирование пешеходного каркаса города, выявление профессионального выгорания педагогов, прогнозирование уровней воды в период весеннего половодья. Сейчас идет этап акселерации, в рамках которого эксперты конкурса вместе с постановщиками задач будут работать над их формулировками и обогащением данными», – сообщили в центре цифрового развития Агентства стратегических инициатив.

Задачи, отобранные экспертным жюри конкурса, будут представлены для решения в рамках data-хакатона.

Для победителей хакатона предусмотрен призовой фонд. Гранты на вычислительные мощности платформы Яндекс.Облако составят 1 миллион рублей за 1 место, 750 тысяч за 2 место, 500 тысяч за 3 место. 250 и 100 тысяч рублей предусмотрено за 4 и 5 место соответственно. Также победители смогут пройти онлайн-курсы по AI & Data от ведущих школ мира.

К участию в новом этапе конкурса приглашаются IT- и data-специалисты, студенты, представители IT-компаний. Лучшие разработанные решения будут внедряться по всей России, их представят для тиражирования в другие страны.

Как сообщало Амур.инфо, мероприятие пройдет в online-формате на платформе ZOOM. Регистрация участников идет на площадке leader-id. До пятницы, 19 июня, желающие могут присоединиться и стать участниками мероприятия.

В целом масштабные data-хакатоны в рамках второго этапа международного проекта World AI&Data Challenge организуют более 70 региональных «Точек кипения» по всей стране. Принять участие в решении глобальных задач могут как ранее сформированные команды, так и образованные на data-хакатонах. Также решать задачи участники могут самостоятельно, не присоединяясь к командам. Разработанные решения доработают и после мероприятий на втором этапе.

«В прошлом году формат data-хакатонов с «Точками кипения» показал высокую эффективность, и мы рады, что в этом году проект вызвал у них еще больший интерес и готовность реализовывать его вместе. Именно при прямом взаимодействии с разработчиками понимаешь, что это действительно те люди, которые готовы менять мир, используя свои компетенции», – отметила директор проектов центра цифрового развития Яна Коваленко.

Эксперты в сфере AI&Data на два дня станут для разработчиков менторами и поделятся своим опытом реализации проектов в сфере искусственного интеллекта и анализа данных, а также помогут участникам выверять гипотезы решения задач и при желании возьмут на сопровождение лучших ребят для доработки решений.

«При поддержке Всемирного банка в этом году удалось расширить границы проекта, и мы видим, как все больше стран вовлекаются в его участие. Это подтверждает уровень поставленных международных задач, вовлеченность экспертов других стран в их оценку, а также готовность проводить data-хакатоны с IT-специалистами на своих площадках вместе с нами», – заявила директор центра цифрового развития Вера Адаева.