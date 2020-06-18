Станислав Мелюков хочет запретить въезд иногородним на парад Победы в Белогорск
Глава Белогорска Станислав Мелюков заявил, что в часы проведения парада Победы въезд для иногородних будет запрещен. Попасть в Белогорск в это время смогут только горожане с пропиской. Об этом градоначальник написал у себя в инстаграм-аккаунте.
«Внимание иногородним – 24 июня с 7:00 до 11:00 въезд в Белогорск вам будет запрещен. Въехать в город в это время смогут только белогорцы с пропиской. Это решение мое, и оно не обсуждается! Поэтому просьба: сообщите своим знакомым и друзьям, чтобы они не планировали поездку в Белогорск в это время», – высказался Мелюков.
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Несколько последних информаций. ⠀ ✅ Парад Победы состоится 24 июня, как это и указано в приказе министра обороны. Начало в 10-00. ⠀ ⚠️ Хочу объяснить многочисленные публикации в СМИ с кричащими заголовками «В городах и регионах России отменяют парады». Чтобы было понятно - невозможно отменить то, что не было назначено! В приказе министра обороны всего 28 городов: 9 героев и 19, в которых дислоцируются штабы армий и военных округов. ⠀ ⚠️ Ни один парад в городах из приказа министра обороны не отменялся и вопрос об этом даже не ставился. Формат «со зрителями/без зрителей» в этих городах решают местные власти в зависимости от эпидситуации. ⠀ ✅ В Белогорске она благополучная (по индексу заболеваемости на 100 тыс. населения мы сейчас на 15-месте), поэтому парад пройдет со зрителями. Но обязательное условие - все должны быть в масках. Без них полиция к месту парада не будет пропускать и такие зрители будут выводиться. ⠀ ✅ Просьба - лицам 65+ не планировать посещение парада. ⠀ ✅ Внимание иногородним - 24 июня с 7-00 до 11-00 въезд в Белогорск вам будет запрещен. Въехать в город в это время смогут только белогорцы с пропиской. Это решение мое и оно не обсуждается! Поэтому просьба - сообщите своим знакомым и друзьям, чтобы они не планировали поездку в Белогорск в это время. ⠀ ✅ Парад будет транслироваться в прямом эфире на ТВ - Россия24, Первый областной. На Yotube. В инстаграме минимум на 5 аккаунтах. Подробности будут сообщены дополнительно. ⠀ ✅ Салют в 22-00 на площадке за кинотеатром. Тоже будет в прямом эфире. ⠀ ✅ Напомню, что 24 июня объявлен нерабочим днем, а в четверг всем на работу. ⠀ ✅ Еще одна просьба белогорцам - ограничьте свои поездки в неблагополучные по коронавирусу города и районы области. Это прежде всего Свободный и Благовещенск. Полный список территорий будет опубликован завтра в местных пабликах. ⠀ ⚠️ Несмотря на относительную благополучность ситуации в Белогорске, расслабляться не стоит. Послабления еще будут, но не всё сразу, в области обстановка пока напряженная. ⠀ ❗️ Просьба - не спрашивайте сейчас, когда и что откроется, будет/не будет. Точных дат нет ни на что. О принятых решениях буду сообщать. ⠀ #белогорск #амурскаяобласть #парадпобеды
Некоторых пользователей соцсетей это высказывание возмутило. В частности, люди недоумевают: мэр Белогорска заявил о запрете на въезд и при этом не аргументировал решение какими-либо документами, имеющими юридическую силу. Один из пользователей напомнил Станиславу Мелюкову о статье 27 Конституции, которая гарантирует свободное передвижение граждан.
«Станислав Юрьевич, а вы читали ст. 27 Конституции? Это касается вашего решения об ограничении въезда», – написал комментатор.
Амур.инфо обратилось за разъяснением ситуации к мэру. Он пояснил, что запрет на въезд в Белогорск – это предложение для оперативного штаба, которое уже было озвучено 17 июня на оргкомитете по проведению парада Победы.
«У себя в Инстаграме озвучил как уже решение, потому что, во-первых, возражений по этому вопросу вчера не было. Во-вторых, до парада осталось всего 6 дней, и нужно время, чтобы информация разошлась для исключения случаев приезда иногородних в Белогорск 24 июня», – сообщил градоначальник.
Оперативный штаб, на котором примут окончательное решение, состоится 19 июня. Если въезд в Белогорск все-таки запретят, соблюдение ограничений будут контролировать экипажи полиции.
Парад Победы состоится 24 июня в 10:00. Он пройдет в 28 российских городах, в том числе в Белогорске.
Со слов Станислава Мелюкова, эпидситуация в городе благополучная, поэтому парад пройдет со зрителями. Обязательное условие нахождения на мероприятии – защитные медицинские маски. Не приходить на парад рекомендовано амурчанам старше 65 лет.
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