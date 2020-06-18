Станислав Мелюков хочет запретить въезд иногородним на парад Победы в Белогорск

Глава Белогорска Станислав Мелюков заявил, что в часы проведения парада Победы въезд для иногородних будет запрещен. Попасть в Белогорск в это время смогут только горожане с пропиской. Об этом градоначальник написал у себя в инстаграм-аккаунте.

«Внимание иногородним – 24 июня с 7:00 до 11:00 въезд в Белогорск вам будет запрещен. Въехать в город в это время смогут только белогорцы с пропиской. Это решение мое, и оно не обсуждается! Поэтому просьба: сообщите своим знакомым и друзьям, чтобы они не планировали поездку в Белогорск в это время», – высказался Мелюков.

Некоторых пользователей соцсетей это высказывание возмутило. В частности, люди недоумевают: мэр Белогорска заявил о запрете на въезд и при этом не аргументировал решение какими-либо документами, имеющими юридическую силу. Один из пользователей напомнил Станиславу Мелюкову о статье 27 Конституции, которая гарантирует свободное передвижение граждан.

«Станислав Юрьевич, а вы читали ст. 27 Конституции? Это касается вашего решения об ограничении въезда», – написал комментатор.

Амур.инфо обратилось за разъяснением ситуации к мэру. Он пояснил, что запрет на въезд в Белогорск – это предложение для оперативного штаба, которое уже было озвучено 17 июня на оргкомитете по проведению парада Победы.

«У себя в Инстаграме озвучил как уже решение, потому что, во-первых, возражений по этому вопросу вчера не было. Во-вторых, до парада осталось всего 6 дней, и нужно время, чтобы информация разошлась для исключения случаев приезда иногородних в Белогорск 24 июня», – сообщил градоначальник.

Оперативный штаб, на котором примут окончательное решение, состоится 19 июня. Если въезд в Белогорск все-таки запретят, соблюдение ограничений будут контролировать экипажи полиции.

Парад Победы состоится 24 июня в 10:00. Он пройдет в 28 российских городах, в том числе в Белогорске.

Со слов Станислава Мелюкова, эпидситуация в городе благополучная, поэтому парад пройдет со зрителями. Обязательное условие нахождения на мероприятии – защитные медицинские маски. Не приходить на парад рекомендовано амурчанам старше 65 лет.