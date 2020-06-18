Благовещенский ресторан «Фарфор» в суде добился возобновления работы

«Хотим поделиться с вами официальной информацией по поводу закрытия нашей точки на улице Воронкова, 15/1. 8.05.2020 г. к нам пришел Роспотребнадзор с проверкой, была предъявлена жалоба, что было отравление. Для нас это был шок: потому как наша сеть работает по очень высоким стандартам качества и в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Мы ежедневно следим за гигиеной сотрудников и всей поставляемой продукции нам на кухни от поставщиков.

Роспотребнадзор взял все смывы. В итоге сальмонеллу не обнаружили ни на готовой продукции, ни на продуктах, ни на поверхностях. Также были обследованы наши сотрудники – анализы отрицательные. Нам непонятно, каким образом устанавливался источник заболевания.

Деятельность нашей кухни является законной, в соответствии со всеми СНИП и ГОСТ. В результате эпидрасследования Роспотребнадзор не обнаружил оснований для дальнейшей приостановки деятельности нашей кухни на улице Воронкова, 15/1. Все замечания, указанные Роспотребнадзором, были устранены. А также был проведён плановый ремонт на кухне. Мы продолжаем нашу работу. Здоровье наших клиентов очень важно для нас, и мы ответственно подходим ко всем процессам нашей работы», указано на официальном инстаграм-аккаунте ресторана «Фарфор».

В аккаунте ресторана размещены фотографии подтверждающих документов: постановление Благовещенского районного суда, которым прекращено наказание о приостановлении деятельности, протоколы лабораторных исследований, говорящие об отсутствии в пробах сальмонеллы.

По решению Благовещенского районного суда от 1 июня ресторан работает и принимает заказы.