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Благовещенский ресторан «Фарфор» в суде добился возобновления работы

Благовещенский ресторан «Фарфор» в суде добился возобновления работы

Ресторан по доставке еды «Фарфор» добился разрешения открытия после приостановки деятельности амурским Роспотребнадзором с 8 мая. Поводом для проверки проверяющие использовали эпидемиологическое расследование по факту заболевания сальмонеллезом – как было указано в постановлении «возникшего после употребления продукции ресторана».

«Хотим поделиться с вами официальной информацией по поводу закрытия нашей точки на улице Воронкова, 15/1. 8.05.2020 г. к нам пришел Роспотребнадзор с проверкой, была предъявлена жалоба, что было отравление. Для нас это был шок: потому как наша сеть работает по очень высоким стандартам качества и в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Мы ежедневно следим за гигиеной сотрудников и всей поставляемой продукции нам на кухни от поставщиков.

Роспотребнадзор взял все смывы. В итоге сальмонеллу не обнаружили ни на готовой продукции, ни на продуктах, ни на поверхностях. Также были обследованы наши сотрудники – анализы отрицательные. Нам непонятно, каким образом устанавливался источник заболевания.

Деятельность нашей кухни является законной, в соответствии со всеми СНИП и ГОСТ. В результате эпидрасследования Роспотребнадзор не обнаружил оснований для дальнейшей приостановки деятельности нашей кухни на улице Воронкова, 15/1. Все замечания, указанные Роспотребнадзором, были устранены. А также был проведён плановый ремонт на кухне. Мы продолжаем нашу работу. Здоровье наших клиентов очень важно для нас, и мы ответственно подходим ко всем процессам нашей работы», указано на официальном инстаграм-аккаунте ресторана «Фарфор».

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Дорогие наши друзья! Хотим поделиться с вами официальной информацией, по поводу закрытия нашей точки на Воронкова 15/1. ⠀ 8.05.2020г. к нам пришел Роспотребнадзор с проверкой, была предьявлена жалоба, что было отравление. Для нас это был ШОК: потому как наша сеть работает по очень высоким стандартам качества и в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. ⠀ Мы ежедневно следим за гигиеной сотрудников и всей поставляемой продукции нам на кухни от поставщиков. ⠀ Роспотребнадзор взял все смывы. В итоге сальмонелльоз не обнаружен, ни на готовой продукции, ни на продуктах, ни на поверхностях. Так же были обследованы наши сотрудники - анализы отрицательные. ⠀ Не предоставлено никаких фактов приобретения нашей продукции, непонятно каким образом устанавливался источник заболевания. ⠀ Деятельность нашей кухни является законной, в соответствии со всеми СНИП и ГОСТ. В результате эпидрасследования Роспотребнадзор не обнаружил оснований для дальнейшей приостановки деятельности нашей кухни на Воронкова 15/1. Все замечания указанные Роспотребнадзором были устранены. А так же был проведён плановый ремонт на кухне. ⠀ Мы продолжаем нашу работу. Здоровье наших клиентов очень важно для нас и мы ответственно подходим ко всем процессам нашей работы.

Публикация от Суши Роллы Пицца Благовещенск (@farfor_blg)

В аккаунте ресторана размещены фотографии подтверждающих документов: постановление Благовещенского районного суда, которым прекращено наказание о приостановлении деятельности, протоколы лабораторных исследований, говорящие об отсутствии в пробах сальмонеллы.

По решению Благовещенского районного суда от 1 июня ресторан работает и принимает заказы.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

    А в чём новость то? Роспотребнадзор нашёл нарушение - закрыли, кафе устранили недостатки - разрешили открыться. Нормальная стандартная практика.

    Или немного рекламы не помешает?)))

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Впервые слышу о таком ресторане в Благовещенске.

    Явная реклама

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    - Рабинович, вчера, после вашего ухода у нас пропали серебряные ложки!

    - Я их не брал, я порядочный человек!

    - Но ложки все-таки пропали! Так что больше не приходите к нам в гости!

    Звонок на следующий день.

    - Рабинович, ложки нашлись!

    - Так что, можно приходить в гости?

    - Э нет, ложечки-то нашлись, но осадок остался!

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