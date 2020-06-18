Около 2,5 тысячи заявок на двухпроцентную ипотеку уже подали амурчане

Почти 2,5 тысячи заявок на оформление дальневосточной ипотеки под 2 % подали амурские молодые семьи, решившие улучшить жилищные условия. Среди заявителей не только потенциальные покупатели квартир в новостройках, но и желающие построить дома на территории ранее оформленных дальневосточных гектаров.

Информацию о проблемах и перспективах льготного ипотечного кредитования, а также мерах поддержки направления 17 июня заслушали члены комитета по вопросам экономики и собственности области амурского заксобрания в рамках исполнения поручений послания президента РФ федеральному собранию.

По информации минэкономики области, на получение дальневосточной ипотеки уже подано почти 2,5 тысячи заявок, из них около 650 одобрены на сумму более двух миллиардов рублей. Кредитование по программе предоставляют десять профильных организаций, активно подключиться к этой работе намерено и «Амурское ипотечное агентство». Было отмечено: Приамурье занимает лидирующую позицию в рейтинге одобрения заявок на получение дальневосточной ипотеки – около 77 % пакетов документов получили положительный ответ.

Параллельно с приемом и обработкой документов в регионе решается проблема отсутствия «квадратов», соответствующих требованиям программы льготного кредитования. По данным министерства экономического развития и внешних связей, в 2020 и 2021 годах в регионе для этих целей планируется сдать более 60 многоквартирных домов.

«Отсутствие первичного жилья в районах области, а также высокая стоимость там, где оно есть, плюс ситуация с распространением коронавируса, повлиявшая на экономическое положение и настроения амурчан, негативно отразились на количестве заемщиков – показатель пошел на спад. В целях развития ипотечного кредитования правительство области прорабатывает возможность выплат из областного бюджета компенсаций первоначального взноса в размере до 500 тысяч рублей, но не более 10 %. Предполагается, что поддержкой смогут воспользоваться амурчане, желающие приобрести жилье в сельской местности», – отметил председатель профильного комитета Виктор Радченко.

Также на заседании комитета была заслушана информация о мероприятиях Амурского ипотечного агентства. Руководитель предприятия рассказал, что до 2024 года агентство планирует осуществлять работу по формированию рынка доступного жилья. Сегодня ведутся подготовительные работы для строительства жилья в Свободном (88-квартирный 9-этажный дом), Волкове Благовещенского района (120 индивидуальных домов эконом-класса в едином архитектурном стиле, с благоустройством территории и подведением коммунальной инфраструктуры), Екатеринославке Октябрьского района (два трехэтажных дома) и Ивановке Ивановского района (56 индивидуальных жилых домов и трехэтажный многоквартирный дом). Квартиры в них будут предложены участникам программы ипотечного кредитования, а также муниципалитетам для передачи стоящим в очереди детям-сиротам, гражданам, нуждающимся в переселении из аварийного жилья, а также для использования в качестве арендного жилья.

Агентство совместно с правительством области разработало региональную ипотечную программу для работников бюджетной сферы и медицинских организаций. Ее участникам будет снижена процентная ставка на 1-1,5 %. Разницу планируется покрыть за счет региональной казны.

«Представленная агентством программа развития предприятия достаточно взвешенная, депутатами одобрена. Будем отслеживать и при возможности участвовать в ее реализации», – резюмировал Виктор Радченко.

Кроме того, члены комитета рекомендовали к принятию ряд законопроектов. В частности, к первому чтению подготовлены изменения в областной закон о льготных тарифах на тепловую энергию. Цель поправок – распространить право получать компенсацию выпадающих доходов при предоставлении услуг по льготным тарифам на теплоснабжающие организации образованных в Приамурье муниципальных округов (Ромненского и Белогорского), чтобы в связи с административно-территориальными преобразованиями не ухудшались условия жизни сельчан. Также депутаты рекомендовали рассмотреть и одобрить во втором чтении проект областного закона о поддержке малого и среднего предпринимательства в Амурской области. Изменения приводят документ в соответствие с федеральным законодательством, сообщает пресс-служба заксобрания Амурской области,