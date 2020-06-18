В Благовещенске проверили места массового отдыха у воды (видео)

Фото: амурское управление МЧС

Государственные инспекторы ГИМС проверили места массового отдыха людей у воды в областном центре Приамурья. Они посмотрели наличие спасательных постов, оборудованных в соответствии с требованиями, наличие средств спасения, организацию дежурства матросов-спасателей, прошедших обучение и имеющих допуск.

В Благовещенске, по информации администрации города, как и в 2019 году, таких мест отдыха оборудовано восемь. На реке Зее их четыре: в поселке Зазейский, в районе переулка Связной, в районе улицы Амурской, 1, и в поселке Белогорье. На реке Амур – два места массового отдыха: от переулка Уралова до улицы Мухина и от Мухина до улицы Артиллерийской. Отдохнуть у водоемов горожане также могут на ручье Буяновском в Моховой Пади и на втором Владимировском озере.

Во всех этих местах водолазы-спасатели обследовали дно водоемов, там установлены информационные щиты и спасательные вышки, где дежурят матросы-спасатели. В текущем году прошли обучение и приступили к работе в Благовещенске 32 матроса-спасателя.

В областной столице готовиться к купальному сезону начали заранее. Для поисково-спасательного отряда управления ГОЧС города был приобретен новый современный катер, на котором, как и на катере «Восток», спасатели с 1 июня приступили к патрулированию водоемов в районе мест массового отдыха.

В обеспечении безопасности отдыхающих задействованы и спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и государственные инспекторы ГИМС. За каждым подразделением закреплена своя зона ответственности, сообщает пресс-служба амурского МЧС.