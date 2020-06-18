Реки гибнут за металл: Амурская область стала лидером по выявленному числу загрязнений

Житель села Стойба записал видео, на котором сравнил чистоту рек в Селемджинском районе. Эксперимент Евгений Рогалев провел на реках, где работают золотодобытчики и где нет.

Амурчанин снял на камеру мутный поток реки Нижняя Стойба, на которой работают драги золотопромышленников, и сравнил его с чистыми водами речки Гербикан, которая находится в заказнике. Эффектным получилось видео слияния грязных вод в устье Большого Тарнака и Селемджи, где четко видна граница последствий добычи драгоценного металла.

Видео с призывом спасти амурские реки Евгений публикует не первый год. Так он надеется достучаться до местных властей.

«Никакой реакции властей не было. Тихо все, – рассказал автор видеорасследований. – Если напишу в Росприроднадзор, то еще идет какая-то реакция, проверку могут организовать. (...) В прошлом году у Росприроднадзора была плановая проверка, тут еще я. Они выезжали, но все равно, все лето была грязная речка. Перед проверкой вода чуть почище стала, но как уехали, то снова все вернулось».

Евгений в 2019 году собирался даже обратиться к Путину, но передумал.

Грязная река, по словам Евгения, это не только отсутствие возможности искупаться. В мутных водах стало заметно меньше рыбы. Более того, из-за грязных вод реки быстро заиливаются и мелеют, начинает меняться русло, водные потоки разливаются и размывают дороги, подтапливают населенные пункты. Все эти реки – часть бассейна Зеи – крупной водной артерии Амурской области. Неравнодушный житель Селемджинского района предупреждает, что с заражением и гибелью северных рек проблемы таким же мутным потоком выльются и в других районах Приамурья.

Редакция Амур.инфо обратилась за комментариями в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. В надзорные ведомства отправлены запросы на предоставление информации.

В Амурском филиале Всемирного фонда дикой природы (WWF) подвели итоги первого месяца спутникового мониторинга загрязнений рек на Дальнем Востоке. Начиная с 15 мая обнаружено 42 случая загрязнения водных объектов в трех дальневосточных регионах, общая протяженность загрязнений составила 1 510 километров.

Лидером по выявленному числу загрязнений стала Амурская область – за первый месяц экологи зафиксировали в этом регионе 34 случая загрязнения водных объектов общей протяженностью 1 321 километр, сообщается на сайте организации.

В Забайкальском крае удалось обнаружить 4 факта загрязнений общей продолжительностью 130 километров, на Камчатке – тоже 4 случая общей протяженностью загрязнения 59 километров.

По всем выявленным фактам подготовлены и направлены заявления в территориальные органы Росприроднадзора с просьбой установить причины и источник загрязнения, а также принять меры к предприятиям, допустившим загрязнение рек.

Экологи предполагают, что в большинстве случаев загрязнения могут являться следствием деятельности предприятий, добывающих на реках россыпное золото.

Космический мониторинг показывает, как от участков, на которых начинается добыча драгоценного металла, тянутся вниз по течению ранее чистых рек шлейфы загрязненной взвесью воды. Данные снимков подтверждают и местные жители, которые бьют тревогу по поводу возрастающего количества случаев загрязнений, и сотрудники государственных природоохранных органов, проводящих проверки по заявлениям, подаваемым по результатам космического мониторинга.

В этом промывочном сезоне экологи открыли электронную приемную на специальном веб-сайте «Золотари», чтобы собирать жалобы местных жителей на загрязнения рек от деятельности нерадивых старателей.