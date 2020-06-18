Опубликованы списки амурских школьников, которые получат стипендии от 10 до 50 тысяч

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В министерство образования и науки Амурской области сформировали списки получателей губернаторской стипендии по итогам прохождения Всероссийской олимпиады школьников в минувшем учебном году. Денежные выплаты получат более 800 детей.

В зависимости от уровня мероприятия, мера поддержки будет варьироваться. Так, победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников будет выплачено 10 тысяч рублей, призерам регионального этапа – 15 тысяч рублей, победителям регионального этапа – 20 тысяч рублей, призерам заключительного этапа – 30 тысяч рублей, победителям заключительного этапа – 50 тысяч рублей.

Стипендия носит персональный характер и выплачивается единовременно за каждое звание победителя и (или) призера, то есть, если школьник занял лидирующую позицию в нескольких этапах олимпиады или по нескольким предметам, стипендии будут суммироваться. Выплаты начнут поступать в июле, сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо победителей и призеров олимпиад финансовая поддержка будет оказана школьникам-отличникам и студентам колледжей, проявившим особые успехи в учебе. Соответствующий документ можно найти по ссылке.