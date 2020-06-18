Благовещенец заблокировал бетонным блоком вход в соседний двор (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба на действия старшего дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 14/1, в Благовещенске. Он при помощи бетонного блока заблокировал калитку, ведущую во двор соседних домов – 14/3 и 14/5 по Игнатьевскому шоссе.

О произошедшем рассказала одна из жительниц дома № 14/3. «Старший дома № 14/1 просто сегодня заказал погрузчик и заблокировал двор. Его самоуправство вызвано тем, что его не устраивает наша калитка и что мы ходим по его территории», – объясняет горожанка. Люди обратились в полицию.

Попасть во двор можно также другим способом – через ворота. «У нас есть въезд в ворота, который закрывается-открывается, и калитка», – объясняет благовещенка.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству прокомментировали, что по данному факту поступило заявление. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.