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сегодня, 14:05 13

Благовещенец заблокировал бетонным блоком вход в соседний двор (фото)

Благовещенец заблокировал бетонным блоком вход в соседний двор (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба на действия старшего дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 14/1, в Благовещенске. Он при помощи бетонного блока заблокировал калитку, ведущую во двор соседних домов – 14/3 и 14/5 по Игнатьевскому шоссе.

О произошедшем рассказала одна из жительниц дома № 14/3. «Старший дома № 14/1 просто сегодня заказал погрузчик и заблокировал двор. Его самоуправство вызвано тем, что его не устраивает наша калитка и что мы ходим по его территории», – объясняет горожанка. Люди обратились в полицию.

Попасть во двор можно также другим способом – через ворота. «У нас есть въезд в ворота, который закрывается-открывается, и калитка», – объясняет благовещенка.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству прокомментировали, что по данному факту поступило заявление. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Федор Приставкин

    Федор Приставкин
    3 часа назад

    плутал там как-то, по незнанию вообще можно долго обходить

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Мне показалось, или там висит табличка "Частная территория"? Старший дома собственник, а все жильцы крепостные или как там все устроено?

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Вот каждый суслик (в данном случае какой-то "старший дома") себя агрономом считает. Такой важный. Идиот.

  • XANDER

    XANDER
    2 часа назад

    на бутыль то не посадят мужика надеюсь ?)

  • ИньИянь

    ИньИянь
    2 часа назад

    XANDER 3 минуты назад

    на бутыль то не посадят мужика надеюсь ?)

    Зачем его еще радовать то? Может лучше деньгами наказать?

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    империя наносит ответный удар :D Сами же огородились и никого к себе не пускают, вот и получили ответку.

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    2 часа назад

    А забор это не самоуправство?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Сколько можно об этих домах(((

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    есть тут у нас на форуме жильцы этих домой, насколько помню.

    Щас придет, раскидает, как они правы что огородились, а остальные не правы.

    Вообще, конечно, в солнечном беспредел с этими блоками, даже сквозной проезд умудрились перегородить.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Огораживания имеют давнюю традицию и начались еще при Тюдорах в Англии.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    У меня периодически возникает желание поставить бетонные блоки у некоторых квартир

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Это как махалля в средней азии. Например, в узбекистане. Махалля имеет свои законы, один из них «шафат» — огородить от «чужих».

  • aleeex

    aleeex
    53 минуты назад

    Зачем они огородили многоквартирный дом забором? Идиотство ...

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