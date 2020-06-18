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Небольшие дожди: прогноз погоды в Амурской области на 19 июня

Небольшие дожди: прогноз погоды в Амурской области на 19 июня
Фото: Амур.инфо

Ночью 19 июня в Амурской области будет переменно облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и в утренние часы местами туман. Восточный, юго-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 8...13, местами по северу – плюс 2...7.

Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами по северо-западным районам ожидается сильный дождь, в отдельных районах – гроза. Ветер восточный, юго-восточный подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами при грозе – с порывами до 14 метров. Воздух прогреется до 16...21, в осадках – до 11...16 градусов.

В Благовещенске ночью будет переменно облачно, без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут 11...13 градусов выше нуля. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 метров в секунду. Температура воздуха задержится на отметках плюс 19...21, сообщает Амурский гидрометцентр.

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