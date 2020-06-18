В День памяти и скорби в Благовещенске почтут память не вернувшихся с войны

Фото: Амур.инфо

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в городе пройдет ряд памятных мероприятий. Благовещенцы вместе со всей Россией смогут почтить память фронтовиков, погибших и пропавших без вести.

Традиционная всероссийская акция «Свеча памяти» в этом году пройдет в онлайн-формате. Чтобы присоединиться в ней, нужно зайти на сайт ДЕНЬ.ПАМЯТИ.РФ и зажечь виртуальную свечу памяти. На портале можно скачать видео, посвященное акции, для размещения в соцсетях. К онлайн-акции уже присоединились более 1,1 тысячи амурчан.

Общая цель проведения флешмоба – зажечь 27 миллионов виртуальных свечей по числу погибших во время войны советских граждан. За каждую зажженную виртуально свечу благотворительный фонд «Память поколений» внесет на оказание помощи ветеранам 1 рубль. По итогам акции Фонд выделит 27 миллионов рублей на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам.

Кроме этого, память павших в Благовещенске почтят минутой молчания. Город присоединится к всероссийской акции. По всей стране минута молчания пройдет в одно время – в 12:15 по московскому времени (в Благовещенске в 18:15). Именно в это время 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение правительства к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии.

Во время общероссийской минуты молчания в стране прервется теле- и радиовещание, в этот момент зазвучит запись голоса Игоря Кириллова и удары метронома. Благовещенцы могут присоединиться к минуте молчания, оставаясь дома или организовав перерыв на работе.

Для ветеранов, проживающих в Благовещенском специальном доме для одиноких престарелых (Зейская,319) и в Благовещенском доме-интернате (Чайковского, 307), будет организован показ кинофильма Сергея Бондарчука по рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека». 22 июня в 12:30 машина с большим экраном приедет в дом для одиноких престарелых, а в 15:30 – в дом-интернат.

Посмотреть кинофильм ветераны смогут с балконов. Картину продемонстрируют в рамках международного проекта «Великое кино Великой страны».

Также благовещенцев призывают присоединиться к акции, посвященной Дню памяти и скорби, – «Дети войны». Главная идея всероссийского проекта заключена в слогане: «Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах не допустить его повторений в будущем». Принять участие в акции могут все желающие, записав на видео историю детей войны хронометражом до 1 минуты, и опубликовав его в социальных сетях с хэштэгом #Дети войны.

В акции участвуют благовещенские студенты Амурской медицинской академии, Амурского государственного университета и Благовещенского финансово-экономического колледжа при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.

По данным Военного комиссариата Благовещенска и Благовещенского района, добровольно и по призыву на фронт ушли более 25 100 жителей Благовещенска и Благовещенского района. Погибло и пропало без вести более 3 500 человек, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.