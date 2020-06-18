Санавиация в Амурской области пополнилась новым бортом с медицинским оборудованием

В Амурской области летный парк санавиации пополнился новым бортом. Для оказания экстренной медпомощи прибыл специализированный медицинский вертолет типа «МИ-8 АМТ» 2019 года выпуска производства Улан-Удинского авиационного завода.

Вертолет поставлен в регион по госконтракту на выполнение авиационных работ, заключенному между Амурской областной клинической больницей и авиакомпанией «СКОЛ».

Техника оборудована модулем для оказания квалифицированной медицинской помощи. Борт оснащён медицинским оборудованием: аппаратом искусственной вентиляции лёгких, системой мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографом, кювезом для транспортировки новорождённых. Есть дозаторы, инфузионные и шприцевые насосы, которые позволяют проводить интенсивную терапию уже во время полёта.

Первый вылет совершен в город Зея, где помощи врачей из областного учреждения ожидал пациент, которому требовалось экстренное оперативное вмешательство. В связи с невозможностью транспортировки пациента в областной центр было принято решение направить докторов непосредственно к больному. Медицинская бригада была доставлена за 1 час 50 минут к пациенту, на месте была проведена операция, после чего медики вернулись в Благовещенск.

Для справки. В Амурской области реализуется приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России», в рамках которого вот уже несколько лет тяжелобольных и пострадавших из районов области в медучреждения города Благовещенска доставляют с помощью авиации, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.