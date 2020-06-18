В Амурской области в двух коррекционных школах детей начали обучать профессиям

В двух коррекционных школах Амурской области в этом году детей с особенностями здоровья будут обучать профессиям. Для этого приобретается материально-техническое оборудование, это стало возможным благодаря выигранному федеральному гранту, который реализуется в рамках программы «Современная школа» нацпроекта «Образование».

На эти цели благовещенская школа № 7 и школа-интернат № 10 города Белогорск получили по восемь миллионов рублей. Сейчас в обеих организациях ведутся ремонтные работы.

Почти 100 учащихся коррекционного учреждения областного центра, начиная с 5 класса, смогут освоить картонажно-переплетное дело. Для этого в школе оборудуют отдельное помещение. Вскоре в кабинете пройдет ремонт, а затем будут приобретены прибор для резания бумаги, переплетная машина, шредер и прочий инвентарь. Полученные знания и умения пригодятся детям в обычной жизни и, возможно, станут для них будущей профессией.

«В настоящее время ремонтные работы – замена освещения, косметическая отделка – ведутся в двух других помещениях, в одном из которых дети младшего возраста будут заниматься адаптивной физкультурой, в другом кабинете со школьниками будут работать логопеды, – прокомментировала руководитель школы № 7 Татьяна Булыгина. – Для развития наших ребят планируется закупить много интерактивного оборудования: развлекательно-реабилитационная игра для детей-аутистов, дидактические, тактильные игры. Поскольку у нас много неговорящих деток, будут приобретены тренажеры по автоматизации звуков, выстраиванию лексики. Помимо этого, ожидаем приход комплекса для оценки здоровья детей».

В белогорской школе-интернате, где воспитываются 167 детей, создают дефектолого-коррекционный кабинет и мастерскую пекарского дела.

«Мы делаем большой упор на профориентацию. Важно, чтобы дети получили полезные умения, которые пригодятся им в будущей профессии, – отметила директор школы-интерната №10 Светлана Якимова. – У нас уже практикуются несколько профильных направлений обучения – кулинарное, швейное, столярное, слесарное. Свои первые профессиональные навыки ребята получают, начиная с 5 класса. Однако после выпуска из школы чаще всего дети идут учиться на пекарей. Именно по этой причине решено открыть дополнительную мастерскую, где ребята по желанию будут осваивать азы пекарского дела. Для этого уже заказаны печи, холодильники, кухонные шкафы, тестомесилки и прочий инвентарь».

До 2024 года новые развивающие кабинеты и трудовые мастерские планируется оборудовать в пяти школах-интернатах Амурской области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.