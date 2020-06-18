Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:57 2

До конца года в Амурской области должны решить «собачий вопрос»

До конца года в Амурской области должны решить «собачий вопрос»
Фото: Амур.инфо

В региональном правительстве обсудили проблему бродячих собак. Главам муниципальных образований поручено объединить усилия и ускорить работу по созданию на своих территориях межмуниципальных приютов и служб по отлову животных.

На сегодняшний день проблема бродячих собак остро стоит в большинстве населенных пунктов области. При этом работа по их отлову и созданию в районах приютов для животных идет недостаточно быстро. Как было отмечено на совещании, заметны усилия в данном направлении в Белогорске, Благовещенске и Благовещенском районе.

«Только два муниципальных образования – Благовещенск и Циолковский – ведут отлов животных на своих территориях. На днях контракты с подрядчиками заключили в Прогрессе и Бурейском районе, объявлен аукцион в Ивановском районе. На большинстве территорий главы сталкиваются с тем, что не находится желающих заниматься подобного рода деятельностью», – отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

В результате из 10 миллионов рублей, запланированных на отлов и содержание бездомных собак в регионе, за пять месяцев муниципальным образованиям удалось освоить только 15 %. При этом многие города и районы области неоднократно жаловались на недостаток финансирования.

За последний год приюты для животных появились в Свободном, Прогрессе, Райчихинске и Циолковском. По итогам совещания Александр Нестеренко поторопил глав муниципальных образований с решением «собачьего вопроса». До конца года сеть приютов и служб отлова животных должны появиться на территории всего региона. При этом более успешные в этом вопросе населенные пункты могли бы делиться опытом с «соседями», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 457

#животные #областная власть

распечатать


Общество

В четырех районах Амурской области восстановили размытые ливнями дороги

Власть 47

Глава села: Чигири можно сделать центром Благовещенского района, а городу отдать участок на Тепличном
Общество 1

По факту нарушений коронавирусных ограничений в Приамурье составлено почти 400 протоколов
Коронавирус 10

Губернатор Приамурья: гипотеза, что амурчане переболели коронавирусом раньше – неправда
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    Опять 25) для чего приюты? Там животики будут страдать. Надо отлавливать и утилизировать. За месяц можно решить эту проблему раз и навсегда.

  • Ксенька

    Ксенька
    8 минут назад

    А где в Райчихинске приют? Видать только на бумаге. Волонтеры по всем знакомым и не знакомым животных пристраивают. И знать не знают что в городе есть приют для животных. Мдааааа

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь