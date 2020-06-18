До конца года в Амурской области должны решить «собачий вопрос»

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В региональном правительстве обсудили проблему бродячих собак. Главам муниципальных образований поручено объединить усилия и ускорить работу по созданию на своих территориях межмуниципальных приютов и служб по отлову животных.

На сегодняшний день проблема бродячих собак остро стоит в большинстве населенных пунктов области. При этом работа по их отлову и созданию в районах приютов для животных идет недостаточно быстро. Как было отмечено на совещании, заметны усилия в данном направлении в Белогорске, Благовещенске и Благовещенском районе.

«Только два муниципальных образования – Благовещенск и Циолковский – ведут отлов животных на своих территориях. На днях контракты с подрядчиками заключили в Прогрессе и Бурейском районе, объявлен аукцион в Ивановском районе. На большинстве территорий главы сталкиваются с тем, что не находится желающих заниматься подобного рода деятельностью», – отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

В результате из 10 миллионов рублей, запланированных на отлов и содержание бездомных собак в регионе, за пять месяцев муниципальным образованиям удалось освоить только 15 %. При этом многие города и районы области неоднократно жаловались на недостаток финансирования.

За последний год приюты для животных появились в Свободном, Прогрессе, Райчихинске и Циолковском. По итогам совещания Александр Нестеренко поторопил глав муниципальных образований с решением «собачьего вопроса». До конца года сеть приютов и служб отлова животных должны появиться на территории всего региона. При этом более успешные в этом вопросе населенные пункты могли бы делиться опытом с «соседями», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.