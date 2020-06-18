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18июня
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сегодня, 11:57 7

В Благовещенске официально стартовала процедура по избранию нового мэра

В Благовещенске официально стартовала процедура по избранию нового мэра
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске прошло очередное заседание городской Думы. Одним из вопросов было принятие решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра.

Помимо этого, депутаты утвердили состав комиссии по отбору кандидатур на должность руководителя города.

«В июле 2020 года завершается срок полномочий действующего мэра города. В связи с этим на заседании Благовещенской городской думы принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Благовещенска», – отметила председатель гордумы Елена Евглевская.

Заявления от кандидатов на должность мэра города будут принимать до 9 июля 2020 года, сообщает пресс-служба Благовещенской городской думы.

В комиссию по отбору кандидатур вошли 10 человек: пятерых назначил губернатор, еще пятерых – городские депутаты.

В составе сформированной конкурсной комиссии представители, утвержденные депутатами городской думы:

  • Крицкая Галина Александровна – директор гимназии № 1 Благовещенска;
  • Мандзюк Ольга Петровна – директор школы № 15 Благовещенска;
  • Рыбальченко Лидия Борисовна – главный врач областного наркологического диспансера;
  • Чапаев Сергей Александрович – председатель городского избиркома;
  • Чупрова Оксана Евгеньевна – административный помощник руководителя АО «Специализированный застройщик "Амурстрой"».

Представители, утвержденные губернатором Амурской области:

  • Артеменко Алина Сергеевна – заместитель начальника управления государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области ;
  • Головин Руслан Сергеевич – начальник управления внутренней политики правительства Амурской области;
  • Кукшенева Оксана Валерьевна – первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области;
  • Снежко Екатерина Алексеевна – заместитель руководителя аппарата губернатора области и правительства области;
  • Тарасов Алексей Алексеевич – и.о. министра ЖКХ Амурской области.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра будет проходить в два этапа: первый этап – конкурс документов, второй – оценка профессиональных и личных качеств. После его окончания комиссия примет решение и представит кандидатуры депутатам Благовещенской городской думы для голосования.

Как сообщало Амур.инфо, официально в должность мэра Валентина Калита вступила 25 июля 2015 года. Она стала первой женщиной-мэром в истории Благовещенска.

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#мэрия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    22 минуты назад

    Поздравляю Олега Гатаулловича!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    21 минута назад



    В составе сформированной конкурсной комиссии:



    директор школы, директор школы, главный нарколог,, 4-5 друзей с белого дома ....

    этои вот эти люди в действительности представляют интересы горожан?

    может просто ткнёте уже пальцем на всем известного нового мэра и распустите весь этот балаган?

  • Tуман

    Tуман
    20 минут назад

    Папа Римский

    может просто ткнёте уже пальцем на всем известного нового мэра и распустите весь этот балаган?



    А как же интрига?

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Tуман

    Поздравляю Олега Гатаулловича!



    Присоединяюсь к поздравлениям! )



    Хотя...





    ~~В комиссию по отбору кандидатур вошли 10 человек: пятерых назначил губернатор, еще пятерых – городские депутаты.



    Учитывая вышевыделенное, думаю, что качества вновь избранного мэра будут, как минимум, на 50% удовлетворять Губера.



    Удивляет, почему в комиссии нет общественно-народных "фронтовиков"...



  • Tуман

    Tуман
    7 минут назад

    Так у Калиты пять замов, думаешь у Орлова выбор есть?

    Пальцем ткнули на Олега, ему и быть мэром

  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад

    Думаю, выбор есть всегда.

    Главное, чтобы лоялен был к губернатору и не перебивал его рейтинг. )

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