В Благовещенске официально стартовала процедура по избранию нового мэра

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В Благовещенске прошло очередное заседание городской Думы. Одним из вопросов было принятие решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра.

Помимо этого, депутаты утвердили состав комиссии по отбору кандидатур на должность руководителя города.

«В июле 2020 года завершается срок полномочий действующего мэра города. В связи с этим на заседании Благовещенской городской думы принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Благовещенска», – отметила председатель гордумы Елена Евглевская.

Заявления от кандидатов на должность мэра города будут принимать до 9 июля 2020 года, сообщает пресс-служба Благовещенской городской думы.

В комиссию по отбору кандидатур вошли 10 человек: пятерых назначил губернатор, еще пятерых – городские депутаты.

В составе сформированной конкурсной комиссии представители, утвержденные депутатами городской думы:

Крицкая Галина Александровна – директор гимназии № 1 Благовещенска;

Мандзюк Ольга Петровна – директор школы № 15 Благовещенска;

Рыбальченко Лидия Борисовна – главный врач областного наркологического диспансера;

Чапаев Сергей Александрович – председатель городского избиркома;

Чупрова Оксана Евгеньевна – административный помощник руководителя АО «Специализированный застройщик "Амурстрой"».

Представители, утвержденные губернатором Амурской области:

Артеменко Алина Сергеевна – заместитель начальника управления государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области ;

Головин Руслан Сергеевич – начальник управления внутренней политики правительства Амурской области;

Кукшенева Оксана Валерьевна – первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области;

Снежко Екатерина Алексеевна – заместитель руководителя аппарата губернатора области и правительства области;

Тарасов Алексей Алексеевич – и.о. министра ЖКХ Амурской области.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра будет проходить в два этапа: первый этап – конкурс документов, второй – оценка профессиональных и личных качеств. После его окончания комиссия примет решение и представит кандидатуры депутатам Благовещенской городской думы для голосования.

Как сообщало Амур.инфо, официально в должность мэра Валентина Калита вступила 25 июля 2015 года. Она стала первой женщиной-мэром в истории Благовещенска.