Циолковский выиграл 45 миллионов рублей на обустройство парка

В ЗАТО Циолковский появится новое место отдыха. Космоград выиграл 45 миллионов рублей во всероссийском конкурсе, на эти средства будет обустроен парк. В космограде благоустраивают аллею в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Аллея находится возле культурно-досугового центра «Восток». Эту территорию приводят в порядок по желанию местных жителей. Она заняла первое место в рейтинговом голосовании по благоустройству.

На объекте начались демонтажные работы. В ходе обновления существующей аллеи установят скамейки, урны, сделают освещения. Для того чтобы амурчанам было удобнее гулять, сделают дорожки. На все работы потратят более 3 миллионов рублей.

В прошлом году в космограде облагородили сквер на 3,6 миллиона рублей. В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Циолковский на месте старой клумбы появился новый фонтан и комфортная зона отдыха для горожан с лавочками, фонарями и урнами.

В следующем году в Циолковском облагородят парк. Космический город выиграл на эти цели 45 миллионов рублей из федерального бюджета, победив во Всероссийском конкурсе проектов по благоустройству. Новый парк культуры и отдыха будет поделен на несколько зон. Для развлечения оборудуют сцену, возле которой установят скамейки, навес и сухой фонтан в центральной части разместят зону семьи и детства с тематическим площадками с кинетическими и световыми арт-объектами; также в парке создадут сквер для влюбленных, зону для пикников, там на существующие деревья подвесят гамаки, скейт-парк и многое другое. На реализацию этих планов город получит 45 федеральных миллионов рублей.

В прошлом году в ходе нацпроекта «Жильё и городская среда» в области благоустроили 42 двора и облагородили 13 парков и скверов.

В прошлом году на региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта, выделено 276 миллионов рублей. 250 из них – деньги из федерального бюджета, остальные 26 миллионов – средства, выделенные муниципалитетами.

Деньги были направлены на реализацию муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий. Также на эти средства благоустроили дворовые территории.

Поучаствовать в проекте в 2019 году решили 12 муниципальных образований области: города Белогорск, Благовещенск, Зея, Завитинск, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, ЗАТО Циолковский, Шимановск, поселок Прогресс и Тамбовский сельсовет.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Приамурье с 2017 года. В 2018 году по городской среде средства получили 8 муниципальных образований: город Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, поселок городского типа Прогресс, Магдагачи и Ивановский сельсовет; на обустройство мест массового отдыха населения средства получил город Райчихинск. На это было выделено более 198 тысяч рублей. В 2018 году благоустроено 46 дворовых, 7 общественных территорий и один парк в городе Райчихинск, а в 2017 году 38 дворовых территорий, 8 общественных и один парк в городе Свободный, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.