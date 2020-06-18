Амурчане могут поучаствовать в фестивале с призовым фондом в 1 миллион рублей

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«Дальневосточный фонд развития» и портал «Твой Дальний Восток» запустили первый в ДФО онлайн-видеофестиваль мобильного контента «Красиво.ДВ». Его идея – показать регион во всей красе. Лучшие работы определит народное голосование в интернете. Все условия размещены в специальном разделе на сайте tvoidv.ru.

По словам директора фестиваля Алексея Коропского, цель организаторов – раскрыть дальневосточную красоту в самом широком смысле. «Мы хотим на всю Россию и на весь мир признаться в любви Дальнему Востоку, показать, насколько он для нас ценен. Что это не какая-то terra incognita, а совершенно прекрасный край, о котором нужно говорить как можно больше», – подчеркнул Коропский.

Участвовать могут ролики практически с любых устройств – мобильных телефонов, видеокамер, дронов, фотоаппаратов или любой другой техники, с помощью которой можно снять видео. Главное, чтобы видео было в хорошем разрешении. Принимаются, как привычные горизонтальные видео, так и вертикальные – формат, популярный в TikTok, Instagram и других социальных сетях.

У организаторов нет задачи отсеять и не допустить к участию, напротив, они стремятся привлечь, найти, вдохновить на новое творчество как можно больше людей. Поэтому все заявки пройдут первичную фильтрацию только по формальным критериям: законность контента, качество изображения и звука, отсутствие посторонних титров на видео и целостность задумки. После окончания приема заявок (10 июля) пройдет первый этап – народное голосование по пяти номинациям в каждом из 11 регионов.

В номинации «Характер.ДВ» будут конкурировать ролики о дальневосточниках. «Природа.ДВ» соберет видео про разнообразие природы, снятой с воздуха, с земли или из-под воды. Еще одна номинация – «Звуки.ДВ» – категория не только про визуальное творчество, но и музыкальное. «Сила.ДВ» посвящена спорту, здоровому образу жизни в самом широком смысле этого слова. И в заключительной пятой номинации – «Уникально.ДВ» – организаторы хотят увидеть работы, раскрывающие дальневосточную особенность с точки зрения рукотворных объектов.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, на портале «ТвойДВ» появится специальный раздел с библиотекой видео, которые прошли отбор. Можно проголосовать в своем регионе, а затем проголосовать еще и за номинантов в соседнем. Главное, чтобы сами видео были сняты на Дальнем Востоке. Поддержать полюбившуюся работу можно будет не чаще одного раза в день. Заявляться нужно в определенную категорию и в определенный регион. Если человек живет в Москве, а снял видео на Сахалине или на Камчатке – он тоже может заявиться от одного из этих субъектов.

По итогам голосования на первом этапе 55 работ войдут в шорт-лист. Все участники получат электронные сертификаты, финалистам достанутся подарки от спонсоров, а на следующем этапе развернется борьба за денежные призы.

Финальный этап продлится около двух недель. Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей, он будет разделен среди семи победителей. Победители в пяти номинациях получат по 100 тысяч рублей, обладатель специального приза жюри – 200 тысяч рублей, а обладатель зрительского «Гран-при» – 300 тысяч рублей.

Помимо конкурсной составляющей у проекта есть еще и образовательная сторона. Для финалистов пройдет серия мастер-классов. Уже подтвердилось участие Вадима Кондакова – режиссера-документалиста, автора цикла передач «Неизвестная Россия», который снимал добрые документальные фильмы о практически неизвестных уголках России. Также подтверждено участие блогера Леонида Пашковского, путешественника и автора популярного YouTube-канала «Хочу домой». Еще один спикер – Сэм Клебанов – долгое время занимался в России кинотеатральной дистрибуцией, а сейчас занимается цифровой дистрибуцией контента.

Онлайн-церемония награждения победителей пройдет в середине августа. В ней примут участие члены жюри, эксперты и спикеры мастер-классов. К эфиру смогут подключиться любые зрители, а участники будут узнавать, победили они или нет, буквально в «оскаровском» формате в прямом эфире.

На этом работа «Красиво.ДВ» не закончится. В планах организаторов – партнерство с одним из крупнейших онлайн-кинотеатров. Также рассматриваются различные формы показа фильмов и оффлайн.

Помимо этого «Дальневосточный фонд развития» запустил сервис виртуальных пресс-конференций c ведущими экспертами по теме Дальнего Востока на портале tvoidv.ru. Портал является уникальной онлайн-платформой для журналистов Дальнего Востока. Представители СМИ могут задать вопросы федеральным экспертам по самым актуальным темам из жизни региона и получить на них оперативные ответы.

Гости профессионально оборудованной студии портала «Твой Дальний Восток» – представители федеральных органов власти, руководители госкорпораций, федеральных агентств, институтов развития, главы крупных компаний.

Все пресс-конференции транслируются в прямом эфире на портале tvoidv.ru в удобное для дальневосточников время – с 08:00 до 10:00 по московскому времени. Аккредитованные журналисты могут заранее прислать свои вопросы спикеру или задать их прямо во время эфира.

По итогам эфира на tvoidv.ru представители СМИ оперативно получают исходную версию трансляции и полную текстовую расшифровку, также на портале появляется полный текст интервью и смонтированная версия эфира.

Первыми гостями студии портала уже стали заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов, гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.