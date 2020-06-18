Амурская область занимает 8-е место по отношению числа умерших к числу выявленных заболевших в ДФО

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал процент летальных исходов от общего количества заболевших коронавирусной инфекцией в регионах Дальневосточного федерального округа. В Амурской области 0,62 % выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу.

За последнюю неделю этот показатель повысился: по данным на 10 июня 0,60 % выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Амурская область занимает восьмое место по отношению числа умерших к числу выявленных заболевших в регионах ДФО.

В ДФО самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае – 1,77 %. В ЕАО летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,31 %, это второй показатель. Третье место занимает Приморский край с показателем – 0,92 %. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.

Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 7 478. Общий показатель смертности по РФ на данный момент составляет – 1,35 %.