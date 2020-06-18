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Амурчанина оштрафовали за унижение врача

Амурчанина оштрафовали за унижение врача
Фото: ru.depositphotos.com

Житель Шимановска привлечен к административной ответственности за оскорбление врача. По факту происшествия была проведена проверка.

Выяснилось, что женщина обратилась за медицинской помощью в Шимановскую больницу, а ее сожитель – житель Шимановска – ее сопровождал. В медучреждении он «высказал в адрес врача слова оскорбительного характера в неприличной форме, тем самым унизил честь и достоинство медицинского работника».

Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

Постановлением мирового судьи по Шимановскому городскому судебному участку житель Шимановска признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #медицина #происшествия

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Комментарии
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  • google_Ольга Скрикеря

    google_Ольга Скрикеря
    40 минут назад

    Интересно а когда начнут штрафовать врачей за их хамство ,это я такая что не жалуюсь ,но пример приехала на прием а мне гениколон чуть ли не посылает ,это норма?да много случаев с врачами

  • S kak $

    S kak $
    32 минуты назад



    а мне гениколон чуть ли не посылает



    трудно сдержаться, конечно

  • freeslim

    freeslim
    29 минут назад

    Многих медицинских работников самих нужно штрафовать за отношение к пациентам. Уже воспринимается многими как норма, что врач с тобой разговаривает как с недочеловеком

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