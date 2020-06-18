Амурчанина оштрафовали за унижение врача

Житель Шимановска привлечен к административной ответственности за оскорбление врача. По факту происшествия была проведена проверка.

Выяснилось, что женщина обратилась за медицинской помощью в Шимановскую больницу, а ее сожитель – житель Шимановска – ее сопровождал. В медучреждении он «высказал в адрес врача слова оскорбительного характера в неприличной форме, тем самым унизил честь и достоинство медицинского работника».

Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

Постановлением мирового судьи по Шимановскому городскому судебному участку житель Шимановска признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа, сообщает прокуратура Амурской области.