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Паломники приходят на место смерти Джорджа Флойда, чтобы принять крещение и увидеть чудеса

Паломники приходят на место смерти Джорджа Флойда, чтобы принять крещение и увидеть чудеса
Фото: Facebook / Joshua Lindquist

Перекрёсток, на котором убили афроамериканца, стал святым местом, где, по мнению священника, зарождается новая церковь. Многие уже принимают на перекрестке крещение.

В конце мая в Миннеаполисе, США, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за полицейского, превысившего полномочия. Из-за этого начались бурные беспорядки по всей стране. Место смерти мужчины мгновенно стало мемориалом, к которому люди приносили цветы, свечи и плакаты. Но верующие узрели в этом перекрёстке нечто большее, устроив настоящее паломничество к новому святому месту.

Многие местные жители уверовали в бога, приняв там крещение. Для этого даже поставили специальную ванну, в которую окунались все желающие. Священник Джошуа Линдквист пояснил, что трагическая смерть Флойда оставила глубокую рану в душах людей и её невозможно излечить ненавистью и злобой. Поэтому многие обратились к Богу, желая так избавить от тёмных помыслов и себя, и окружающих, пишет Life.

Линдквист упомянул притчу о несправедливом судие, пояснив, что нужно просить Бога о справедливости, и тогда в конце концов он подарит её людям. Также священник рассказал, что о своеобразных службах его и коллегу Чарльза Каруку попросила семья погибшего Флойда. Они хотели распространить в обществе идею об исцелении и прощении. Священник уверил, что на этом месте даже происходили чудеса – к глухому на одно ухо местному жителю вернулся слух.

«Бог сотворил чудо, в это чудовищное время он показал, на что способен. После смерти Флойда многие обратятся к Богу, многие обратятся к Иисусу», – написали под одним из постов о стихийном мемориале.

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#жизнь #США

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