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Бизнесмены помогают трудоустраивать амурчан, находящихся под риском увольнения из-за COVID-19

Бизнесмены помогают трудоустраивать амурчан, находящихся под риском увольнения из-за COVID-19
Фото: pixabay.com

В Приамурье 45 работодателей трудоустроили на своих предприятиях 480 жителей региона, которые ранее лишились работы или оказались под риском увольнения в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала начальник амурского управления занятости Елена Дуленова в рамках заседания штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона.

«Наибольшее число привлеченных амурчан на общественные работы отмечено на территории Благовещенска. В 22 организациях работу смогли получить 255 человек. Хороший показатель в Серышевском районе – одна организация помогла трудоустроить 34 жителя муниципалитета», – отметила Елена Дуленова.

Для организации такого вида занятости в регионе постановлением регионального правительства принято решение о субсидировании работодателям, которые открывают дополнительные вакансии, заработной платы участников общественных работ. На сегодняшний день соглашения с работодателями заключены на сумму более 18 миллионов рублей.

Помимо этого, на заседании рассказали о том, что в настоящее время министерством труда и социальной защиты РФ подготовлен проект постановления о выделении дополнительных средств для содействия занятости граждан, пострадавших от ограничений, введенных в связи с коронавирусной инфекцией.

В Амурской области на временные рабочие места это позволит трудоустроить 509 человек. Предварительно, на эти цели из федерального и областного бюджета выделят более 30 миллионов рублей.

В общей сложности с марта 2020 года центры занятости региона помогли найти постоянную работу 2 246 жителям Приамурья, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#коронавирус #работа

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